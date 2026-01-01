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Motor de memoria de IA autoalojado que convierte sus datos en un gráfico de conocimiento consultable para los agentes.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Cognee

Cognee es un motor de memoria de IA de código abierto que reemplaza los oleoductos RAG frágiles con una capa semántica real. Ingiere documentos, conversaciones, imágenes, audio y registros de bases de datos, utiliza el LLM elegido para extraer entidades y relaciones y los almacena como un gráfico de conocimiento conectado junto con incrustaciones vectoriales, para que los agentes respondan preguntas de hechos vinculados en lugar de fragmentos de texto aislados.

Una sola llamada API se encarga de la ingestión, y la búsqueda devuelve resultados de gráficos que sus aplicaciones y frameworks de agentes pueden consumir directamente. Ejecutar Cognee en su propio VPS mantiene documentos patentados, incrustaciones y el gráfico resultante sobre la infraestructura que controla, con PostgreSQL que contiene metadatos relacionales y volúmenes persistentes que contienen los almacenes de vectores y gráficos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Cognee

Memoria gráfica de conocimiento

Cognee extrae entidades y relaciones de sus datos y los almacena como un gráfico consultable en lugar de fragmentos de texto plano.

Ingerir cualquier fuente

Cargue documentos, conversaciones, imágenes, audio y registros de bases de datos a través de una API y deje que Cognee los normalice en la memoria.

Búsqueda consciente del grafo

Consulte en lenguaje natural y obtenga respuestas basadas en hechos conectados, lo que reduce de manera medible las alucinaciones en las respuestas de los agentes.

Trae tu propio LLM

Apunte Cognee en OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq o un punto final local de Ollama cambiando una configuración de modelo único.

API REST para agentes

La memoria se expone a través de una API REST autenticada, para que sus aplicaciones y marcos de agentes puedan leerla y escribirla a través de HTTPS.

Privado por defecto

Sus archivos, incrustaciones y gráficos permanecen en volúmenes de Docker en su VPS en lugar de un servicio de memoria de terceros.

¿Por qué ejecutar Cognee en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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