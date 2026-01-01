Cognee es un motor de memoria de IA de código abierto que reemplaza los oleoductos RAG frágiles con una capa semántica real. Ingiere documentos, conversaciones, imágenes, audio y registros de bases de datos, utiliza el LLM elegido para extraer entidades y relaciones y los almacena como un gráfico de conocimiento conectado junto con incrustaciones vectoriales, para que los agentes respondan preguntas de hechos vinculados en lugar de fragmentos de texto aislados.

Una sola llamada API se encarga de la ingestión, y la búsqueda devuelve resultados de gráficos que sus aplicaciones y frameworks de agentes pueden consumir directamente. Ejecutar Cognee en su propio VPS mantiene documentos patentados, incrustaciones y el gráfico resultante sobre la infraestructura que controla, con PostgreSQL que contiene metadatos relacionales y volúmenes persistentes que contienen los almacenes de vectores y gráficos.