Steigern Sie den Umsatz und den Ruf Ihrer Agentur.
Partnervorteile, die Ihrer Agentur zum Wachstum verhelfen
Verdienen Sie wiederkehrende Provisionen
Verwandeln Sie jede Empfehlung in fortlaufende Einnahmen. Verdienen Sie 20 % auf neue Empfehlungen und 10 % auf Kundenverlängerungen, Cross-Selling und Upgrades.
Im Agenturverzeichnis gefunden werden
Präsentieren Sie Ihre Agentur im Hostinger-Agenturverzeichnis und helfen Sie potenziellen Kunden, Ihre Dienstleistungen zu entdecken.
Exklusive Empfehlungsangebote
Gemeinsames Marketing mit Hostinger
20 % Rabatt auf Agentur-Hosting
Beginnen Sie in drei Schritten
In einer Minute bewerben
Genehmigung erhalten
Wachsen und verdienen
Glauben Sie uns nicht einfach so.
„Wir orientieren uns bei der Bereitstellung von Supportleistungen ganz klar an Hostinger als Maßstab für unsere Techniker.“
„Ich konnte Hosting, Domainnamen und SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich erfrischend war.“
„Hostinger ist der beste Hosting-Anbieter, den ich je genutzt habe. Der Support ist fantastisch und die Preise sind unschlagbar.“
„Ich empfehle meinen Kunden schon seit Längerem, zu Hostinger zu wechseln. Alles ist ganz einfach, und es kommen ständig neue Funktionen hinzu.“
„Dank des einfachen Dashboards von Hostinger können wir unsere WordPress-Website selbst verwalten.“
„Wir orientieren uns bei der Bereitstellung von Supportleistungen ganz klar an Hostinger als Maßstab für unsere Techniker.“
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Häufig gestellte Fragen zum Partnerprogramm
Wer kann sich bewerben?
The program is open to web professionals who provide services to others — freelancers, web agencies, and marketing agencies are all welcome. You're in Early Access, and to be approved you need to meet all of the following:
- Host 10+ websites on Hostinger
- Have a professional, existing website with clear information about your services
- Use a work email that matches your company domain (Gmail, Yahoo, and other generic providers aren't accepted)
- Have a company name that's verifiable through basic web presence
- Submit an authentic company description, not copied from elsewhere
- Have no history of suspension for abuse on Hostinger
- Operate in a market Hostinger hasn't explicitly excluded
Wie kann ich beitreten?
Um sich zu bewerben, gehen Sie bitte zu hPanel → Agency Hub → Partnerprogramm. Bewerbungen werden vor der Genehmigung geprüft.
Worin unterscheidet sich dies vom Empfehlungsprogramm?
Welche Vorteile erhalten Partner?
- Möglichkeit zur Listung im Agenturverzeichnis
- Wiederkehrende Provisionen für Cross-Selling und Vertragsverlängerungen, nicht nur für Erstkäufe
- Eingehende Leads werden direkt in Ihr Agentur-Hub-Dashboard geliefert
- Gemeinsame Empfehlungsseite und Empfehlungsgutscheine
- Exklusive Empfehlungsangebote für von Ihnen geworbene Kunden
- 20 % Rabatt auf Agentur-Hosting bei Neukäufen
- Partner-Badge für Ihre Website
- Priorisierter technischer Support
Ist Hostinger an der Arbeit beteiligt, die ich für einen Kunden leiste?
Wie kann ich vermittelte Kunden und Provisionen erfassen?
Genehmigte Partner erhalten ein eigenes Empfehlungs-Dashboard in hPanel (Agentur-Hub → Empfehlungen → Meine Einnahmen → Kunden). Dort werden alle empfohlenen Kunden mit Provisionsdetails angezeigt – qualifiziert, genehmigt, empfohlene Produkte und die vollständige Ereignishistorie – die durch Anklicken des jeweiligen Kunden abgerufen werden können.
Gibt es eine Mindestaktivitätsanforderung, um Partner zu bleiben?
Ja. Um Ihren Partnerstatus zu behalten, müssen Sie über das Empfehlungsprogramm mindestens 100 US-Dollar Umsatz an Hostinger generieren. Wenn Sie diese Schwelle unterschreiten, riskieren Sie die Entfernung Ihres Kontos aus dem Programm.
Kann ich das Programm verlassen?
Ja, jederzeit über Agency Hub in hPanel. Ihr Verzeichnisprofil wird entfernt und eingehende Leads werden gestoppt.