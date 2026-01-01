Hosting pro windsurfing

Vytvořte s Windsurfem, hostujte na Hostingeru

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
hostování windsurfingových aktivit

Jasné ceny pro každý projekt Windsurfingu

Nasaďte aplikace, které vytvoříte s Windsurfem, na spolehlivý hosting, kterému můžete důvěřovat. Každý tarif zahrnuje 30denní záruku vrácení peněz, takže si ho můžete vyzkoušet bez rizika.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Rychleji odešlete, co ve Windsurfu vytvoříte

Přeneste aplikace, které vytváříte ve Windsurfu, z lokálního prototypu do ostrého nasazení, aniž byste museli měnit svůj pracovní postup. Přeneste svůj kód na hosting Node.js od Hostingeru a váš projekt poběží s běhovým prostředím, sestavením a nastavením prostředí, které potřebuje k tomu, aby se v produkčním prostředí choval stejně. Jakmile je aplikace spuštěna, běží na spravované infrastruktuře se spolehlivou dostupností a prostorem pro zvládání provozu s růstem. Strávíte méně času údržbou serveru a více času vylepšováním produktu, který jste vytvořili.
hostování windsurfingových aktivit

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
Začít
Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu windsurfingových služeb

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Windsurf.
Hosting Windsurfu znamená nasazení aplikací Node.js, které jste vytvořili ve Windsurfu, na živý server, kde k nim mají uživatelé přístup. Je to důležité, protože Windsurf je vývojový nástroj, zatímco hosting je produkční prostředí, které aplikaci spouští.
S VPS si spravujete OS, běhové prostředí Node.js, aktualizace a správu procesů sami. S hostingem Hostinger Node.js se tyto serverové úlohy řeší za vás, takže se můžete soustředit na aplikaci postavenou ve Windsurfu místo na správu serveru.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, autorizujte přístup k soukromému repozitáři a nasaďte požadovanou větev. Repozitář můžete ponechat soukromý a zároveň používat funkci push-to-deploy.
Každý tarif má své limity zdrojů, takže pokud vaše aplikace tyto limity překročí, může to ovlivnit výkon a možná budete muset provést upgrade. Za běžné používání neúčtujeme překvapivé poplatky za překročení limitu, ale měli byste si tarif upravit tak, aby odpovídal očekávanému provozu a potřebám běhu.
Odešlete svůj projekt na GitHub, připojte repozitář v Hostingeru a nasaďte požadovanou větev. Pokud se stěhujete z jiného hostingu, aktualizujte před přepnutím provozu všechny proměnné prostředí a nastavení databáze.

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