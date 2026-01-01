Hosting pro automatizaci WhatsAppu

Nasazujte aplikace a boty pro WhatsApp s Hostingerem

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
whatsapp automation hosting

Jednoduché měsíční platby bez skrytých poplatků

Své aplikace a automatizace pro WhatsApp můžete nasadit na spolehlivou infrastrukturu. Pusťte se do toho s klidem – na každý balíček se vztahuje 30denní záruka vrácení peněz.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Stvořeno pro automatizaci na WhatsAppu

Své boty a aplikace pro WhatsApp nasadíte na Node.js hosting bez trápení s nastavováním serveru. Stačí nahrát kód – cesta z vývoje do ostrého provozu je přímá, takže webhooky, zpracování zpráv i integrace API budou okamžitě připraveny. Váš projekt běží na spravované a spolehlivé infrastruktuře, která má dostatek výkonu i pro rostoucí provoz. Díky tomu odpadá řada starostí se správou a vy se můžete soustředit na logiku svých automatizací.
whatsapp automation hosting

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
Hosting pro automatizaci WhatsAppu je v jádru Node.js hosting pro aplikace, které v ostrém provozu zajišťují vaše automatizované procesy, boty nebo obsluhu webhooků. Je to klíčové proto, že k plynulému vyřizování zpráv a událostí potřebujete stabilní proces, veřejný koncový bod (endpoint) a spolehlivou dostupnost.
U VPS se o všechno staráte sami – od operačního systému a verze Node.js až po správu procesů, firewall a aktualizace. U našeho Node.js hostingu se o infrastrukturu postaráme my, takže vy můžete rovnou nasadit svou aplikaci a neztrácet čas administrací serveru.
Ano. Stačí propojit váš účet na GitHubu, udělit přístup k soukromému repozitáři a vybrat větev, kterou chcete nasadit. Aktualizace pak fungují úplně stejně jako u veřejných repozitářů.
Ano, jednotlivé balíčky mají pevně stanovené limity pro procesor (CPU), paměť a úložiště. Pokud je vaše aplikace překročí, bude potřeba přejít na vyšší balíček. Za běžné výkyvy v provozu si neúčtujeme žádné skryté poplatky, ale při trvale vyšším vytížení už bude výkonnější balíček nezbytný.
Nahrajte aplikaci do repozitáře na GitHubu, propojte ho s Hostingerem a nasaďte požadovanou větev. Pokud už aplikaci provozujete jinde, přeneste své proměnné prostředí a adresy webhooků a pak nasměrujte WhatsApp na nový koncový bod (endpoint).

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