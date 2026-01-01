Hosting Webflow

Rychlé nasazení aplikací vytvořených pomocí Webflow

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
hosting webflow

Přehledný hosting Webflow, jedna jednoduchá cena

Hostujte weby, které vytvoříte s Webflow, na spolehlivé infrastruktuře s jistotou, že je můžete nasazovat a rozšiřovat bez pochybností. Každý plán zahrnuje 30denní záruku vrácení peněz.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Od návrhů Webflow po živé weby

Přesuňte projekty, které vytvoříte ve Webflow, z prototypu do produkčního prostředí bez nutnosti dalšího nastavování. Hostingerův hosting Node.js poskytuje vaší aplikaci jednoduché místo pro spuštění, takže vlastní backendová logika, API a dynamické funkce se čistě nasazují vedle frontendu. Po spuštění váš stack běží na spravované infrastruktuře, která je navržena tak, aby zůstala spolehlivá i při rostoucí návštěvnosti. To znamená méně času na vyřizování práce na serveru a více času na vylepšování uživatelského prostředí.
hosting webflow

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
Začít
Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu Webflow

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Webflow.
Znamená to nasazení webu vytvořeného pomocí Webflow na produkční server, kde k němu uživatelé mohou přistupovat prostřednictvím domény. Je to důležité, protože vaše aplikace potřebuje spravovaný běhový modul Node.js, nejen hosting za návrhu, aby zvládla kód na straně serveru a živý provoz.
VPS vám poskytuje server s čistým Linuxem, takže si Node.js, reverzní proxy, správce procesů a aktualizace instalujete a spravujete sami. S hostingem Hostinger Node.js se o běhové prostředí a infrastrukturu postaráte vy, takže můžete web nasadit, místo abyste spravovali server.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, autorizujte privátní repozitář a vyberte větev, kterou chcete nasadit. Poté může odeslání změn do této větve spustit nová nasazení.
Pokud využití provozu nebo zdrojů překročí váš tarif, aplikace se může zpomalit nebo dočasně omezit, dokud neprovedete upgrade. Hostinger neúčtuje překvapivé poplatky za překročení limitu za dodatečný provoz u tohoto produktu; místo toho přejdete na větší tarif, když potřebujete větší kapacitu.
Nasaďte kód aplikace z Gitu nebo jej nahrajte z lokálního prostředí a poté nasměrujte svou doménu na novou instanci Hostingeru. Pokud projekt již běží lokálně, ujistěte se, že verze Node.js a proměnné prostředí se před přepnutím provozu shodují.

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