Hosting Vuejs

Nasaďte aplikace Vue.js během několika minut, ne hodin

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
hosting na Vuejs

Jednoduché ceny hostingu Vue.js, žádné skryté poplatky

Hostujte svou aplikaci Vue.js s důvěrou na spolehlivé infrastruktuře postavené pro produkční prostředí. Pokud vám to nebude vyhovovat, naše 30denní záruka vrácení peněz vám pomůže.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Vytvořeno pro způsob škálování Vue.js

Nasaďte svou aplikaci Vue.js na hosting Node.js bez nutnosti dalšího nastavování. Nahrajte kód a váš projekt poběží v prostředí vytvořeném pro renderování na straně serveru, volání API a proces sestavení, který váš stack očekává. Jakmile je hosting spuštěn, nebude vám překážet, bude mít spolehlivou dostupnost a prostor pro zpracování provozu s růstem vaší aplikace. Získáte jednodušší cestu od vývoje do produkčního prostředí s menším množstvím práce na serveru.
hosting na Vuejs

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Často kladené otázky k hostingu VueJS

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Vuejs.
Hosting Vue.js je produkční prostředí pro nasazení a spouštění aplikací Vue, aby k nim uživatelé mohli přistupovat na webu. Je to důležité, protože po ukončení lokálního vývoje vaší aplikace Vue.js potřebujete běhové prostředí Node.js, správu procesů aplikace a stabilní infrastrukturu.
S VPS si sami spravujete server, verzi Node.js, bezpečnostní aktualizace a dohled nad procesy. S naším hostingem Vuejs se o tyto běhové a infrastrukturní úlohy postaráme za vás, takže se můžete soustředit na aplikaci místo na správu serveru.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a nasaďte aktualizace z požadované větve. Aktualizace z nových pushů lze nasadit stejným způsobem jako u veřejných repozitářů.
Provoz je zahrnut do limitů vašeho tarifu. Pokud je vaše aplikace překročí, možná budete muset upgradovat na vyšší tarif. Za nárůsty provozu neúčtujeme překvapivé poplatky za překročení limitu.
Nahrajte aplikaci do Git repozitáře, připojte ji k Hostingeru a nasaďte hlavní větev. Pokud vaše aplikace již běží jinde, můžete nejprve migrovat kód a nastavení prostředí a poté aktualizovat DNS, až budete připraveni.

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