Hosting Vite

Nasaďte aplikace vytvořené pomocí Vite během několika minut

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
hosting vítaných hostů

Jednoduché ceny za Vite hosting

Nasaďte aplikace, které s Vite vytvoříte, na spolehlivý hosting, kterému můžete důvěřovat. Každý tarif zahrnuje 30denní záruku vrácení peněz, takže si ho můžete s důvěrou vyzkoušet.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Vytvořeno pro aplikace s technologií Vite

Hostujte svou aplikaci vytvořenou ve Vite na hostingu Node.js s nastavením, které se blíží vašemu stávajícímu pracovnímu postupu. Spusťte svůj projekt, spusťte sestavení a zpřístupněte vygenerovanou aplikaci bez nutnosti další konfigurace. Váš web běží na spravované infrastruktuře navržené pro stabilní výkon a spolehlivou dostupnost, takže zvládá provoz s růstem vašeho projektu. To vám dává jednodušší cestu od lokálního vývoje k produkčnímu prostředí s menším objemem práce se serverem.
hosting vítaných hostů

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
Začít
Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu Vite

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Vite.
Hosting Vite znamená nasazení aplikace vytvořené pomocí Vite do živého prostředí Node.js, aby k ní uživatelé měli přístup online. Je to důležité, protože Vite je nástroj pro sestavení, nikoli produkční běhové prostředí, takže stále potřebujete hosting pro kompilovanou aplikaci a veškerý backend, na kterém závisí.
U běžného VPS hostingu si sami spravujete operační systém serveru, verzi Node.js, správce procesů, aktualizace a zabezpečení. U našeho Node.js hostingu se platforma stará o serverovou vrstvu, takže se můžete soustředit na aplikaci místo na údržbu.
Ano. Můžete propojit svůj účet GitHub, udělit přístup k soukromému repozitáři a nasadit aktualizace z vybrané větve. Aktualizace pak lze nasadit z GitHubu bez ručního nahrávání.
Existují omezení zdrojů, takže pokud vaše aplikace překročí kapacitu tarifu, budete muset provést upgrade. Neúčtujeme překvapivé poplatky za překročení limitu za špičky v provozu, ale trvalé vysoké využití může vyžadovat více zdrojů.
Připojte repozitář Git pro vaši aplikaci Vite nebo nahrajte sestavený projekt a poté nastavte požadovanou verzi Node.js a proměnné prostředí. Pokud se stěhujete z jiného hostingu, nasměrujte svou doménu na Hostinger a znovu nasaďte aplikaci zde.

Záleží nám na vašem soukromí

Tento web používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a ke shromažďování údajů o tom, jak jej používáte, a také pro marketingové účely. Souhlasem s používáním souborů cookie souhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení za účelem cílené reklamy, personalizace a analytiky, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.