Štíhlý hosting

Nasaďte aplikace Svelte během několika minut, ne hodin

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
štíhlý hosting

Jednoduchý Svelte hosting, transparentní měsíční ceny

Hostujte svou aplikaci Svelte na spolehlivé infrastruktuře postavené pro produkční prostředí. Nasaďte ji s důvěrou a s naší 30denní zárukou vrácení peněz.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Stvořeno pro způsob, jakým Svelte dodává

Nasaďte si aplikaci Svelte s nastavením, které vám nepřekáží. Spusťte svůj kód a hosting Node.js od Hostinger vám poskytne běhovou platformu, která váš projekt potřebuje, takže se stránky načítají rychle a vaše sestavení probíhá s menším množstvím ručního nastavení. Vaše aplikace běží na spravované infrastruktuře navržené pro zvládání provozu bez neustálého ladění. To znamená méně úloh nasazení ke sledování a více času stráveného dodáváním funkcí, které uživatelé mohou skutečně používat.
štíhlý hosting

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu Svelte

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Svelte.
Svelte hosting je hostingové nastavení Node.js pro nasazení aplikací vytvořených pomocí Svelte na živý server. Je to důležité, protože vaše aplikace potřebuje běhové prostředí, proces sestavení a pracovní postup nasazení, aby mohla spolehlivě zobrazovat stránky a zpracovávat aktualizace v produkčním prostředí.
U běžného VPS hostingu spravujete OS, Node.js, správce procesů, aktualizace a zabezpečení sami. S hostingem Node.js od Hostingeru se tyto serverové úlohy řeší za vás, takže se můžete soustředit na svou aplikaci Svelte a proces nasazení.
Ano. Můžete propojit svůj účet GitHub, udělit přístup k soukromému repozitáři a nasadit z vybrané větve. Poté může odeslání do této větve spouštět aktualizace stejně jako jakékoli jiné nasazení založené na Gitu.
Existují limity pro zdroje a provoz v rámci tarifu a pokud vaše aplikace tyto limity překročí, možná budete muset provést upgrade. Za běžné používání neúčtujeme žádné překvapivé poplatky za překročení limitu, ale trvale vysoký provoz by měl být dorovnán s vyšším tarifem.
Nahrajte aplikaci do Git repozitáře, připojte ji k Hostingeru a nastavte příkazy pro sestavení a spuštění z panelu. Pokud vaše aplikace již běží lokálně, migrace obvykle spočívá pouze v úpravě proměnných prostředí a nastavení nasazení.

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