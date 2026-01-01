Hosting pohádek

Nasaďte aplikace vytvořené ve Storybooku během několika minut

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
hostování pohádek

Jedna jednoduchá cena, žádné skryté poplatky

Hostujte své aplikace Storybook s důvěrou na spolehlivé infrastruktuře postavené pro produkční prostředí. Vyzkoušejte si to bez rizika s naší 30denní zárukou vrácení peněz.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Snadno dodávejte projekty vytvořené ve stylu Storybook

Nasaďte svůj projekt Storybook s nastavením, které zjednoduší pracovní postup. Sdílejte svůj kód a hosting Node.js od Hostinger vám poskytne jasnou cestu od lokálních sestavení k webu s živou dokumentací nebo sandboxu komponent, bez nutnosti další konfigurace serveru. Váš projekt běží na spravované infrastruktuře postavené pro spolehlivost, takže aktualizace zůstávají předvídatelné a výkyvy v provozu se snáze zvládají. To znamená méně času na údržbu nasazení a více času na vylepšování komponent uživatelského rozhraní, na kterých je váš tým závislý.
hostování pohádek

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
Začít
Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostování Storybook

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Storybook.
Hostování Storybooku znamená nasazení aplikace Node.js nebo webu, který jste vytvořili pomocí Storybooku, do živého prostředí, kde k němu mají uživatelé přístup. Je to důležité, protože lokální náhledy nestačí pro produkční prostředí, testování nebo sdílení stabilní verze s vaším týmem.
S VPS si spravujete server, verzi Node, správce procesů a aktualizace sami. S naším Node.js hostingem se o tyto části postaráme za vás, takže se můžete soustředit na aplikaci založenou na Storybooku místo údržby serveru.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a nasazujte z požadované větve. Můžete nadále odesílat aktualizace na GitHub a znovu nasazovat ze stejného repozitáře.
Existují limity tarifu a pokud je vaše aplikace překročí, možná budete muset upgradovat. Poplatky za překročení limitu neskrýváme za překvapivou fakturaci za požadavek, ale před spuštěním ve velkém měřítku byste si měli ověřit dostupné zdroje tarifu.
Připojte svůj stávající Git repozitář nebo nahrajte projekt, nastavte příkaz Node.js pro spuštění a proměnné prostředí a poté jej nasaďte. Pokud se přesouváte z lokálního prostředí, ujistěte se, že aplikace běží v produkčním režimu a že jsou zahrnuty všechny kroky sestavení.

Záleží nám na vašem soukromí

Tento web používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a ke shromažďování údajů o tom, jak jej používáte, a také pro marketingové účely. Souhlasem s používáním souborů cookie souhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení za účelem cílené reklamy, personalizace a analytiky, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.