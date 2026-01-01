Hosting pro Replit

Implementujte aplikace vytvořené v Replitu za pár minut

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
hosting pro replit

Přehledné měsíční ceny bez skrytých poplatků

Implementujte aplikace z Replitu na spolehlivý hosting navržený pro ostrý provoz. Vyzkoušejte si ho bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Spouštějte projekty z Replitu v produkci ještě rychleji

Převeďte aplikace a prototypy z Replitu do ostrého provozu, aniž byste museli měnit svůj stack. Nahrajte svůj Node.js kód na Hostinger a spusťte ho v prostředí, kde je implementace naprostá hračka. Váš projekt tak bude online bez nutnosti složité konfigurace nebo údržby serveru. Po implementaci poběží vaše aplikace na spravované infrastruktuře, která je navržená tak, aby s přehledem zvládala i velkou zátěž. Získáte spolehlivou dostupnost, prostor pro další rozšíření a strávíte méně času údržbou serverů. Můžete se tak plně soustředit na to hlavní – na svůj kód.
hosting pro replit

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Často kladené otázky o hostingu pro Replit

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o hostingových službách pro Replit.
Znamená to nasazení aplikace nebo webu Node.js, který jste vytvořili v Replit, na produkční server, ke kterému mají přístup skuteční uživatelé. To je důležité, protože Replit je skvělý pro sestavování, ale produkční hosting vám dává kontrolu nad dostupností, doménami a chováním při nasazení.
S VPS si spravujete OS, běhové prostředí Node.js, bezpečnostní záplaty a zpracování procesů sami. S hostingem Node.js od Hostingeru se běhové prostředí a infrastruktura spravují za vás, takže můžete aplikaci nasadit bez práce administrátora serveru.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a nasaďte aktualizace z větve, kterou chcete spustit. Aktualizace lze nasadit z GitHubu, aniž by bylo nutné repozitář zveřejnit.
Pokud vaše aplikace překročí limity balíčku, může se její výkon omezit, dokud neprovedete upgrade. Za nečekané výkyvy v návštěvnosti si neúčtujeme žádné skryté poplatky; hlavním omezením je pouze kapacita zahrnutá v balíčku.
Nahrajte aplikaci na GitHub, propojte repozitář v Hostingeru a nasaďte ji. Pokud přecházíte z lokálního počítače nebo od jiného poskytovatele, před přesměrováním provozu se ujistěte, že verze Node, proměnné prostředí a spouštěcí příkaz odpovídají nastavení aplikace.

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