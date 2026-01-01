Hosting routeru React

Nasaďte aplikace React Routeru během několika minut, ne hodin

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
hosting routeru React

Jednoduché ceny hostingu React Routeru

Hostujte svou aplikaci React Router na spolehlivé infrastruktuře postavené pro produkční prostředí. Nasaďte ji s důvěrou a pokud vám nebude vyhovovat, naše 30denní záruka vrácení peněz vám pomůže.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Aplikace React Router, které zůstávají rychlé

Nasaďte svou aplikaci React Router s nastavením, které odpovídá vašemu stávajícímu způsobu práce. Nahrajte svůj kód na hosting Node.js a spusťte trasy, zavaděče a serverovou logiku bez další konfigurace, takže se lokální vývoj přesune do produkčního prostředí s menšími problémy. Vaše aplikace zůstává na spravované infrastruktuře postavené pro zvládání provozu a spolehlivý online provoz. To vám dává méně úkolů nasazení a více času na soustředění se na uživatelské rozhraní, tok dat a změny produktu.
hosting routeru React

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu routeru React

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb pro routery React.
Hosting React Routeru znamená nasazení aplikace React, která používá React Router, aby mohla běžet v produkčním prostředí a sloužit skutečným uživatelům. Je to důležité, protože směrování na straně klienta vyžaduje hostitele připraveného pro Node.js, který dokáže aplikaci správně obsluhovat při přímém načítání a obnovování URL.
S VPS si sami spravujete operační systém, verzi Node, nastavení procesů, aktualizace a zabezpečení. S hostingem Hostinger Node.js se o tuto práci se serverem postaráte vy, takže se můžete soustředit na aplikaci, místo abyste se starali o stroj.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a poté proveďte nasazení z požadované větve. Aktualizace lze z GitHubu stahovat, aniž by bylo nutné repozitář zveřejnit.
Ano, hostingové plány mají definované limity zdrojů a pokud je vaše aplikace překročí, možná budete muset upgradovat. Neexistují žádné překvapivé poplatky za překročení limitu v případě nárůstu provozu, ale trvalé vysoké využití může vyžadovat vyšší tarif.
Stáhněte aplikaci na GitHub nebo importujte stávající repozitář a poté ji připojte k Hostingeru a nasaďte. Pokud se stěhujete z jiného hostingu, nastavte nastavení sestavení a spuštění na aktuální aplikaci Node.js a před spuštěním ověřte proměnné prostředí.

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