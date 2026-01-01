React hosting

Implementujte React aplikace v produkčním prostředí s Node.js hostingem

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
react hosting

Přehledné měsíční ceny bez skrytých poplatků

Hostujte své React aplikace na spolehlivé infrastruktuře navržené pro produkční nasazení. Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Připraveno na škálování React aplikací

Implementujte svou React aplikaci tak, aby byla cesta od napsání kódu po spuštění v produkci co nejjednodušší. Nahrajte svůj projekt na Node.js hosting od Hostingeru a váš frontend okamžitě poběží v prostředí, které je přímo navržené pro moderní javascriptové aplikace a jejich dynamické chování. Vaše aplikace bude vždy dostupná díky spravované infrastruktuře navržené pro stabilní výkon a maximální spolehlivost. Odpadnou vám tak starosti s implementací, získáte víc prostoru pro rozšiřování při vyšší návštěvnosti a zbyde vám čas soustředit se čistě na rozhraní a funkce, se kterými uživatelé skutečně pracují.
react hosting

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Často kladené otázky o React hostingu

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o React hostingu.
React hosting je produkční prostředí pro aplikace napsané v Reactu, aby se daly implementovat, spouštět a zpřístupnit uživatelům. Nestačí mít totiž jen statické soubory v notebooku – aplikace ke svému chodu potřebuje runtime, zpracování buildů a stabilní veřejný přístupový bod.
U VPS si server, verzi Node.js, správce procesů, aktualizace a zabezpečení spravujete sami. Node.js hosting od Hostingeru tyto serverové úkoly řeší za vás, takže s nastavováním a údržbou React aplikace budete mít mnohem méně práce.
Ano. Stačí propojit GitHub účet, povolit přístup k soukromému repozitáři a aplikaci implementovat z požadované větve. Repozitář tak zůstane neveřejný, ale vy můžete dál pohodlně fungovat pomocí obvyklého push-to-deploy workflow.
Každý balíček má své limity. Pokud se vaše aplikace rozšíří nad jejich rámec, bude potřeba přejít na vyšší balíček nebo odpovídající řešení. Za běžné nárazové výkyvy návštěvnosti si neúčtujeme žádné poplatky navíc, ale dlouhodobá zátěž by měla odpovídat parametrům vašeho balíčku.
Nahrajte aplikaci na GitHub, propojte repozitář v Hostingeru a implementujte vybranou větev. Při přechodu od jiného poskytovatele můžete aplikaci nasměrovat na úplně stejný kód a proměnné prostředí nebo nastavení buildu si doladit přímo během úvodní konfigurace.

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