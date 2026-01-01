Hosting Preact

Rychlé nasazení aplikací Preact na Hostingeru

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
hosting preact

Jednoduché měsíční ceny, žádné skryté poplatky

Hostujte svou aplikaci Preact na spolehlivé infrastruktuře postavené pro produkční prostředí. Každý plán zahrnuje 30denní záruku vrácení peněz, takže ji můžete nasazovat s důvěrou.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Vytvořeno pro škálování Preact

Nasaďte svou aplikaci Preact na hosting Node.js bez nutnosti dalšího nastavování. Spusťte svůj kód a běhové prostředí se postará o aplikaci, takže se vaše stránky a komponenty načtou tak, jak jste je vytvořili, s jednoduchou cestou od lokálního vývoje až po produkční prostředí. Váš projekt běží na spravované infrastruktuře navržené tak, aby zůstala stabilní i při rostoucí návštěvnosti. To vám dává méně starostí s nasazením, lepší každodenní spolehlivost a více času na soustředění se na dodávání funkcí místo na údržbu serveru.
hosting preact

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu Preact

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Preact.
Hosting Preact znamená nasazení aplikace Preact do produkčního prostředí, které může spustit vaši Node.js verzi a zpřístupnit ji uživatelům. Je to důležité, protože po opuštění lokálního počítače aplikace potřebujete stabilní běhové prostředí, pracovní postup nasazení a škálování.
S VPS si sami spravujete server, verzi Node.js, aktualizace, správce procesů a zabezpečení. S hostingem Hostinger Node.js se o tyto infrastrukturní úkoly postaráte vy, takže se můžete soustředit na aplikaci Preact místo na údržbu serveru.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a nasaďte požadovanou větev. Aktualizace lze z repozitáře stahovat stejně jako u veřejného projektu.
Váš tarif má limity zdrojů a pokud vaše aplikace tyto limity překročí, možná budete muset provést upgrade. Za běžné nárůsty provozu neúčtujeme překvapivé poplatky za překročení limitu, ale trvalé používání nad limity vašeho tarifu vyžaduje vyšší tarif.
Nahrajte svou aplikaci na GitHub, připojte repozitář v Hostingeru a nasaďte sestavení. Pokud se stěhujete z jiného hostingu, aktualizujte proměnné prostředí a nastavení domény a poté ověřte aplikaci v produkčním prostředí.

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