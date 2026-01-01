Hosting balíků

Nasaďte aplikace vytvořené pomocí Parcel rychleji na Hostingeru

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
hostování balíků

Jednoduché ceny, žádné skryté poplatky

Hostujte své aplikace vytvořené platformou Parcel s důvěrou na spolehlivém hostingu Node.js. Každý plán zahrnuje 30denní záruku vrácení peněz, takže si jej můžete vyzkoušet bez rizika.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Rychlejší stavba přepravního balíku

Přeneste kód, který jste si zabalili do balíčku Parcel, z lokálních sestavení do ostrého nasazení, aniž byste měnili svůj pracovní postup. Hosting Node.js od Hostingeru poskytuje vaší aplikaci přímou cestu do produkčního prostředí, takže můžete projekt, který jste vytvořili, odeslat s menším počtem kroků nastavení a nasazení. Jakmile je aplikace online, běží na spravované infrastruktuře určené pro úlohy Node.js s pokrytím provozuschopnosti a škálování s rostoucím provozem. Trávíte méně času údržbou serveru a více času vylepšováním kódu a funkcí, na kterých záleží.
hostování balíků

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
Začít
Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostování balíků

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se služeb hostingu balíků.
Hosting parcel znamená nasazení aplikace Node.js nebo webu, který jste vytvořili pomocí Parcel, na živý server, aby k němu měli uživatelé přístup. Je to důležité, protože váš projekt potřebuje běhové prostředí, správu procesů a síťový přístup mimo váš lokální počítač.
S VPS si sami spravujete server, aktualizace OS, verzi Node a nastavení nasazení. S naším Node.js hostingem je prostředí spravováno za vás, takže se můžete soustředit na aplikaci, nikoli na údržbu serveru.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a nasaďte aktualizace z požadované větve. Aktualizace pak lze z Gitu stahovat stejně jako u veřejného repozitáře.
Tarify zahrnují definované limity zdrojů a pokud vaše aplikace tyto limity překročí, možná budete muset provést upgrade, než platit překvapivé poplatky za překročení limitu. Pokud se provoz stane trvalým nebo náročným na zdroje, je lepší přejít na větší tarif, než dojde ke snížení výkonu.
Odešlete svůj projekt na GitHub nebo jej nahrajte z lokálního prostředí, poté se připojte k repozitáři a nastavte příkazy pro sestavení a spuštění. Pokud migrujete z jiného hostitele, zachovejte stejnou verzi Node.js a proměnné prostředí, abyste snížili nároky na nastavení.

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