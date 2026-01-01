Hosting Nuxt

Nasaďte aplikace Nuxt během několika minut, ne hodin

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
nuxt hosting

Jednoduché ceny hostingu Nuxt, žádné skryté poplatky

Hostujte svou aplikaci Nuxt s důvěrou na spolehlivé infrastruktuře postavené pro produkční prostředí. Každý plán zahrnuje 30denní záruku vrácení peněz, takže si ji můžete vyzkoušet bez rizika.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Vytvořeno pro způsob škálování Nuxtu

Nasaďte svou aplikaci Nuxt na hosting Node.js od Hostingeru bez nutnosti dalšího nastavování. Odešlete svůj kód a váš projekt poběží v prostředí Node.js, které podporuje vykreslování na straně serveru, trasy API a tok sestavení, který váš stack očekává. Vaše aplikace se snadno spravuje i s rostoucí návštěvností a má dostatek provozuschopnosti a zdrojů pro zvládnutí skutečného využití. To vám poskytne přímočarou cestu od vývoje k produkčnímu prostředí s menším časem stráveným údržbou serveru.
nuxt hosting

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu Nuxt

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Nuxt.
Nuxt hosting je produkční prostředí pro běh aplikací Nuxt, včetně běhového prostředí Node.js a nastavení nasazení, které potřebují. Je to důležité, protože hostování statických souborů samo o sobě nepokrývá vykreslování na straně serveru, trasy API ani další serverové funkce, které vaše Nuxt aplikace může používat.
U běžného VPS hostingu si spravujete server, aktualizace OS, verzi Node.js, správce procesů a zabezpečení sami. U našeho Nuxt hostingu se o tuto vrstvu infrastruktury staráte vy, takže aplikaci nasazujete a spouštíte bez údržby celého serverového stacku.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a vyberte větev, kterou chcete nasadit. Poté lze aktualizace nasazovat z nových pushů stejně jako u veřejného repozitáře.
Provoz je omezen zdroji vašeho tarifu, takže pokud vaše aplikace Nuxt tyto zdroje překročí, možná budete muset upgradovat. Za běžné používání neúčtujeme žádné překvapivé poplatky za překročení limitu, ale trvale vysoký provoz může vyžadovat větší tarif.
Aplikaci Nuxt můžete přesunout tak, že projekt odešlete na GitHub, propojíte repozitář a nasadíte ho na Hostinger. Pokud již máte živou aplikaci jinde, uveďte stejnou kódovou základnu zde a podle potřeby aktualizujte všechny proměnné prostředí nebo nastavení sestavení.

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