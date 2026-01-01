Next.js hosting

Nasaďte Next.js aplikace za pár minut, ne za hodiny

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
nextjs hosting

Balíčky Next.js hostingu s jasnou měsíční cenou

Hostujte své Next.js aplikace bez obav na spolehlivé infrastruktuře navržené pro produkční nasazení. Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Připraveno na škálování Next.js aplikací

Implementujte svou Next.js aplikaci bez starostí s nastavováním serveru. Stačí nahrát kód a Node.js hosting od Hostingeru se už postará o zpracování buildu, runtime a routování, takže SSR, ISR i API routy budou fungovat přesně tak, jak mají. Váš projekt navíc poběží na infrastruktuře navržené pro stabilní výkon a spolehlivou dostupnost, která má dostatečnou rezervu i pro případ vyšší návštěvnosti. Aplikaci tak dostanete do produkce mnohem snáz a ušetříte spoustu času, který byste jinak strávili správou serveru.
nextjs hosting

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Často kladené otázky o Next.js hostingu

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o Next.js hostingu.
Next.js hosting je produkční prostředí pro provoz Next.js aplikací s využitím Node.js runtime, zpracování buildů a serverových funkcí, které vaše aplikace potřebuje k chodu. Nestačí mít totiž jen statický hosting – projekty v Next.js často spoléhají na SSR, API routy a dynamické vykreslování, což běžná statická řešení zkrátka nezvládnou.
U VPS si operační systém, verzi Node.js, správce procesů, bezpečnostní aktualizace i samotnou implementaci spravujete sami. Náš Node.js hosting tyhle serverové úkoly řeší za vás. Svou Next.js aplikaci tak můžete implementovat bez nutnosti udržovat serverový stack.
Ano. Stačí propojit GitHub účet, povolit přístup k soukromému repozitáři a aplikaci implementovat z vybrané větve. Aktualizace pak z Gitu stáhnete úplně stejně jako v případě veřejného repozitáře.
Ano, balíčky mají své systémové limity. Pokud se vaše aplikace rozšíří nad jejich rámec, bude možná potřeba upgradovat na vyšší balíček. Za běžné nárazové výkyvy návštěvnosti si neúčtujeme žádné poplatky navíc, ale dlouhodobá zátěž přesahující kapacitu balíčku si může vyžádat přechod na vyšší úroveň.
Nahrajte aplikaci do Git repozitáře, propojte ho s Hostingerem a implementujte větev, kterou chcete mít spuštěnou v produkci. Při přechodu od jiného poskytovatele můžete doménu nasměrovat až po samotné implementaci a podle potřeby si přenést proměnné prostředí i nastavení buildu.

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