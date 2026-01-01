Hosting Nestjs

Nasaďte aplikace NestJS během několika minut, ne hodin

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
hosting v NestJS

Jedna jednoduchá cena, žádné skryté poplatky

Hostujte své aplikace NestJS s důvěrou na spolehlivé infrastruktuře postavené pro produkční prostředí. Vyzkoušejte si to bez rizika s naší 30denní zárukou vrácení peněz.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Hosting pro NestJS připravený k produkci

Nasaďte svou aplikaci NestJS s nastavením, které odpovídá způsobu, jakým jsou projekty Node.js vytvářeny a dodávány. Odešlete svůj kód a Hostinger se postará o běhové prostředí, takže řadiče, služby a API jsou připraveny ke spuštění bez nutnosti dalšího nastavování serveru. Váš projekt zůstává na infrastruktuře postavené pro spolehlivost a má prostor pro zvládání provozu s jeho růstem. To vám dává méně času stráveného údržbou a více času na dodávání změn do vaší aplikace.
hosting v NestJS

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu Nestjs

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Nestjs.
Hosting NestJS je prostředí, kde nasazujete a spouštíte svou aplikaci NestJS, aby mohla přijímat reálný provoz přes internet. Je to důležité, protože vaše aplikace potřebuje spravovaný běhový modul Node.js, obsluhu procesů a dostatek zdrojů, aby po nasazení zůstala online.
S VPS si sami spravujete server, verzi Node.js, správce procesů, aktualizace a zabezpečení. S naším hostingem NestJS se o tyto části postaráme za vás, takže můžete aplikaci nasadit bez nutnosti nastavovat celý serverový stack.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a vyberte větev, kterou chcete nasadit. Poté lze aktualizace nasazovat z nových pushů stejně jako u veřejného repozitáře.
Tarify zahrnují limity zdrojů, takže pokud vaše aplikace tyto limity překročí, možná budete muset provést upgrade, místo abyste platili překvapivé poplatky za překročení limitu. Pokud dojde k prudkému nárůstu provozu, hlavním omezením je procesor, paměť a kapacita aplikací vašeho tarifu.
Nahrajte svůj projekt NestJS na GitHub nebo importujte existující repozitář, poté jej připojte k Hostingeru a nastavte příkaz start a proměnné prostředí. Pokud se stěhujete z jiného hostingu, nejprve zkopírujte konfiguraci a nastavení databáze a poté sem nasaďte stejnou kódovou základnu.

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