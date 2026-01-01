Hosting pro platformu Lovable
Implementujte aplikace vytvořené v Lovable za pár minut
Přehledné ceny bez skrytých poplatků
Výhody pro vaše podnikání:
Vše z balíčku Business, a navíc:
Výhody pro vaše podnikání:
Vše z balíčku Business, a navíc:
Od vývoje v Lovable k hotové aplikaci
Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my
1. Připojte svůj projekt
Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.
2. Okamžitá implementace
Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my
3. Správa a rozšiřování
Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.