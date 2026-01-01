Hosting pro platformu Lovable

Implementujte aplikace vytvořené v Lovable za pár minut

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
hosting lovable

Přehledné ceny bez skrytých poplatků

Implementujte své aplikace vytvořené v Lovable na spolehlivé infrastruktuře, na kterou se můžete spolehnout. U každého balíčku platí 30denní záruka vrácení peněz, takže si vše můžete bez obav vyzkoušet.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Od vývoje v Lovable k hotové aplikaci

Vše, co v Lovable vytvoříte, přeneste do produkce bez zbytečného nastavování. Node.js hosting od Hostingeru vaší aplikaci otevře jasnou cestu od prototypu k ostrému webu – kód implementujete a projekt spustíte během chvilky. Jakmile je aplikace online, běží na spravované infrastruktuře vyladěné pro maximální spolehlivost a stabilní výkon. Údržbu serverů tak hoďte za hlavu a naplno se věnujte vývoji nových funkcí, které vaši uživatelé ocení.
hosting pro lovable

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Často kladené otázky o hostingu pro platformu Lovable

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o hostingových službách pro platformu Lovable.
Hosting pro platformu Lovable znamená implementaci Node.js aplikace, kterou jste v Lovable vytvořili, na ostrý server, kde k ní budou mít přístup uživatelé. Je to klíčové, protože Lovable slouží k samotnému vývoji aplikace, zatímco hosting zajišťuje runtime, dostupnost a veřejný přístup, které aplikace v produkci potřebuje.
U VPS si operační systém, runtime Node.js, správce procesů, aktualizace i zabezpečení řešíte sami. U Node.js hostingu od Hostingeru tyto serverové záležitosti vyřešíme za vás, takže se můžete místo údržby serveru plně soustředit na aplikaci, kterou jste v Lovable vytvořili.
Ano. Stačí propojit účet na GitHubu, povolit přístup k soukromému repozitáři a implementovat zvolenou větev. Aktualizace z tohoto repozitáře se pak mohou promítnout do vaší implementace, aniž byste museli kód jakkoliv zveřejňovat.
Ano, každý balíček má stanovené limity zdrojů. Pokud je vaše aplikace překročí, možná bude potřeba balíček upgradovat. Za nečekané výkyvy v návštěvnosti si neúčtujeme žádné skryté poplatky, přesto doporučujeme vybrat balíček, který odpovídá vašemu očekávanému vytížení.
Nahrajte aplikaci z Lovable na GitHub, propojte repozitář v Hostingeru a implementujte ji. Pokud přecházíte od jiného poskytovatele, obvykle můžete znovu použít stávající kódovou základnu i proměnné prostředí, takže nastavení proběhne hladce.

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