Hosting pro Google Antigravity

Implementujte aplikace z Google Antigravity ještě rychleji

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
hosting pro google antigravity

Přehledná jednotná cena za hosting pro Google Antigravity

Implementujte aplikace vytvořené v Google Antigravity na spolehlivý Node.js hosting, kterému můžete důvěřovat. Na každý balíček se vztahuje 30denní záruka vrácení peněz, takže si ho můžete vyzkoušet zcela bez obav.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Uvádějte projekty do produkce rychleji díky workflows v Google Antigravity

Převeďte své projekty z IDE Google Antigravity do ostrého provozu na Node.js hostingu, aniž byste museli předělávat svůj stack. Stačí nahrát kód a Hostinger se už postará o nastavení runtime. Vaše aplikace se tak čistě spustí a bude fungovat přesně podle očekávání. Po zprovoznění poběží projekt na spravované infrastruktuře, která je navržená pro stabilní dostupnost a poskytne vám dostatek prostoru pro další rozšiřování. Celý proces implementace tak bude mnohem jednodušší a vy strávíte méně času údržbou serverů.
hosting pro google antigravity

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Často kladené otázky o hostingu pro Google Antigravity

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o hostingových službách pro Google Antigravity.
Hosting pro Google Antigravity znamená implementovat Node.js aplikace nebo weby, které v něm vytvoříte, na ostrý server. Záleží na tom proto, že než váš projekt začne používat kdokoli další, potřebuje runtime, síťové připojení a spolehlivou dostupnost i mimo váš lokální počítač.
U VPS si operační systém, verzi Node.js, správce procesů, aktualizace i zabezpečení řešíte sami. S Node.js hostingem od Hostingeru tyto serverové úkoly obstaráme za vás. Můžete se tak soustředit na aplikaci vytvořenou v Google Antigravity a neřešit administraci serveru.
Ano. Propojte svůj účet na GitHubu, povolte přístup k soukromému repozitáři a implementujte aplikaci z vybrané větve. Repozitář si můžete ponechat soukromý, a přitom dál využívat implementaci metodou push.
Každý balíček má stanovené limity prostředků. Pokud se vaše aplikace rozšíří nad jejich rámec, možná budete muset upgradovat na vyšší balíček. Za běžné výkyvy v návštěvnosti neúčtujeme žádné nečekané poplatky, dlouhodobé překračování kapacity balíčku si ale může vyžádat přechod na vyšší tarif.
Pokud máte aplikaci v Gitu nebo u jiného poskytovatele, nahrajte ji na GitHub, propojte repozitář v Hostingeru a implementujte ji. Pokud začínáte s lokálním kódem, nejprve ho nahrajte do repozitáře a následně využijte stejný postup implementace jen s minimem změn.

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