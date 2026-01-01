Hosting pro Copilota na Githubu

Nasazujte aplikace vytvořené pomocí GitHub Copilot rychleji

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
hosting pro druhého pilota na GitHubu

Jedna cena, žádné skryté poplatky

Nasaďte aplikace, které vytvoříte s GitHub Copilotem, na spolehlivý hosting, kterému můžete důvěřovat. Každý tarif zahrnuje naši 30denní záruku vrácení peněz, takže si ho můžete s důvěrou vyzkoušet.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Dodávejte aplikace vytvořené společností Copilot bez problémů

Vezměte si to, co vytvoříte s GitHub Copilotem, a nasaďte to na Node.js hosting bez nutnosti dalšího nastavování. Váš kód se dodává jako funkční aplikace nebo web s jednoduchou cestou od lokálního vývoje až po produkční prostředí. Jakmile je projekt spuštěn, běží na spravované infrastruktuře vytvořené pro Node.js aplikace, takže strávíte méně času údržbou serveru a více času dodáváním aktualizací. Získáte spolehlivost a prostor pro udržení stability vašeho stacku s rostoucí návštěvností.
hosting pro druhého pilota na GitHubu

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu Copilota na Githubu

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Github Copilot.
Znamená to hostovat aplikaci Node.js, kterou jste vytvořili pomocí GitHub Copilot, aby mohla běžet v produkčním prostředí a sloužit skutečným uživatelům. GitHub Copilot vám pomáhá s psaním kódu, ale Hostinger aplikaci spouští, spravuje běhové prostředí a udržuje ji dostupnou online.
S VPS si spravujete server, nastavení Node.js, aktualizace a správu procesů sami. S hostingem Node.js od Hostingeru se o tyto části postaráte vy, takže hosting GitHub Copilot je spíše spíše nasazením a spuštěním než plnou administrací serveru.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a nasaďte jej z požadované větve. Soukromé repozitáře můžete nadále používat pro správu zdrojového kódu a normálně odesílat aktualizace.
Vaše aplikace běží, ale stále platí limity tarifu, takže trvale vysoký provoz může vyžadovat upgrade. Za prudké nárůsty provozu neúčtujeme překvapivé poplatky za překročení limitu, ale měli byste si vybrat tarif, který odpovídá vašemu očekávanému využití.
Stáhněte aplikaci na GitHub, připojte repozitář v Hostingeru a nasaďte ji. Pokud se stěhujete z jiného hostingu, aktualizujte všechny proměnné prostředí, nastavení databáze a záznamy domény a poté otestujte produkční verzi.

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