Hosting Frameru

Nasaďte projekty Framer s rychlejším a jednodušším hostingem

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
hosting framerů

Jednoduchý hosting Framer, jedna jasná cena

Hostujte aplikace a weby, které s Framerem vytvoříte, na spolehlivé infrastruktuře, které můžete důvěřovat. Každý tarif zahrnuje naši 30denní záruku vrácení peněz, takže si jej můžete s důvěrou vyzkoušet.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Od nápadů Framer k živým webům

Proměňte svůj projekt Framer v živou aplikaci Node.js bez nutnosti dodatečného nasazení. Odešlete svůj kód a Hostinger se postará o běh a nastavení, takže váš web nebo aplikace přejde z lokálního sestavení do produkčního prostředí s menší manuální zátěží. Váš projekt běží na spravované infrastruktuře postavené pro stabilní provozuschopnost a předvídatelný výkon při změnách provozu. To vám dává jednodušší cestu k udržování aktualizací bez nutnosti trávit čas údržbou serveru.
hosting framerů

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostování Frameru

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Framer.
Hosting Frameru znamená nasazení aplikací nebo webů Node.js, které vytvoříte pomocí Frameru, na živý server, aby k nim uživatelé měli přístup. Je to důležité, protože lokální nebo preview sestavení nejsou produkčním hostingem a stále potřebujete běhové prostředí, dostupnost a veřejnou URL adresu.
S VPS si sami spravujete operační systém, běhové prostředí Node.js, správce procesů, aktualizace a zabezpečení. S hostingem Hostinger Node.js se o správu serveru staráte vy, takže se můžete soustředit na aplikaci vytvořenou pomocí Frameru místo údržby infrastruktury.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a nasaďte aktualizace z požadované větve. Poté lze aktualizace nasadit ze stejného repozitáře, aniž by byly veřejné.
Tarify mají limity zdrojů a pokud je vaše aplikace překročí, možná budete muset upgradovat. Za běžné nárůsty provozu neúčtujeme překvapivé poplatky za překročení limitu, ale trvalé využití nad rámec limitů tarifu by mělo být přesunuto do většího tarifu.
Odešlete svůj projekt na GitHub, připojte repozitář v Hostingeru a nasaďte požadovanou větev. Pokud se přesouváte z jiného hostingu, po nasazení nasměrujte svou doménu na novou aplikaci a ověřte proměnné prostředí a nastavení sestavení.

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