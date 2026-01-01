Hosting Fastify

Nasaďte aplikace Fastify během několika minut, ne hodin

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
fastify hosting

Jednoduché ceny Fastify, žádné skryté poplatky

Hostujte svou aplikaci Fastify s důvěrou na spolehlivém hostingu Node.js určeném pro produkční prostředí. Každý plán zahrnuje 30denní záruku vrácení peněz, takže si ji můžete vyzkoušet bez rizika.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Fastify hosting bez úzkých hrdel

Nasaďte svou aplikaci Fastify s nastavením, které zjednoduší cestu od kódu až po produkční prostředí. Spusťte svůj projekt, spusťte běhové prostředí Node.js a spusťte API nebo webové stránky, aniž byste museli trávit čas konfigurací vlastního serveru. Vaše aplikace zůstává na spravovaném hostingu, který je postaven pro spolehlivost, takže růst provozu a běžná údržba se řeší s menší manuální zátěží. To vám dává čistší proces nasazení a více času na soustředění se na trasy, logiku a funkce, na kterých záleží.
fastify hosting

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu Fastify

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Fastify.
Hosting Fastify znamená provozování aplikace Fastify na serverovém prostředí, které podporuje Node.js, závislosti a proces spouštění vaší aplikace. Je to důležité, protože váš kód potřebuje místo, kde může běžet nepřetržitě, zpracovávat požadavky a zůstat dostupný v produkčním prostředí.
S VPS si spravujete OS, verzi Node.js, správce procesů, reverzní proxy a aktualizace sami. S naším Node.js hostingem pro Fastify se tyto úlohy na úrovni serveru řeší za vás, takže aplikaci nasadíte, aniž byste museli spravovat celý stroj.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a nasaďte aktualizace z požadované větve. Aktualizace pak lze z Gitu stahovat stejně jako u veřejného repozitáře.
Tarify zahrnují definované limity zdrojů, takže pokud vaše aplikace Fastify tyto limity překročí, možná budete muset provést upgrade. Za běžné používání neúčtujeme překvapivé poplatky za překročení limitu, ale trvalý provoz nad rámec kapacity vašeho tarifu může ovlivnit výkon.
Odešlete svůj projekt Fastify na GitHub nebo jej nahrajte, poté jej připojte k Hostingeru a nastavte příkaz start a proměnné prostředí. Pokud vaše aplikace již běží lokálně s Node.js, je postup nasazení obvykle přímočarý.

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