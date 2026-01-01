Hosting Docusaura

Nasaďte weby Docusaurus během několika minut, ne hodin

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
hosting docusaura

Jednoduché ceny hostingu Docusaurus

Hostujte svůj web Docusaurus s důvěrou na spolehlivém hostingu Node.js, který je určen pro produkční prostředí. Každý plán zahrnuje naši 30denní záruku vrácení peněz, takže si jej můžete vyzkoušet bez rizika.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Vytvořeno pro škálovatelné dokumenty Docusaurus

Nasaďte svůj web Docusaurus na hosting Node.js bez nutnosti dalšího nastavení. Spusťte aplikaci pro dokumenty a Hostinger se postará o běhové prostředí, takže váš web s obsahem bude připraven zobrazovat stránky pomocí jednoduchého a známého pracovního postupu. Váš projekt také běží na spravované infrastruktuře postavené pro spolehlivost, takže strávíte méně času údržbou serveru a více času aktualizací obsahu. To vašemu týmu poskytne stabilní domov pro dokumentaci, která bude držet krok s růstem vašeho webu.
hosting docusaura

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostování Docusauru

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Docusaurus.
Hosting Docusaurusu znamená nasazení webu vytvořeného pomocí Docusaurusu do živého prostředí Node.js, aby k němu měli lidé přístup online. Je to důležité, protože vaše dokumentace, blog nebo projektový web potřebuje běhové prostředí na serveru a stabilní proces nasazení, nejen lokální vývoj.
S VPS si sami spravujete OS, verzi Node.js, spouštění procesů, aktualizace a zabezpečení. S hostingem Hostinger Node.js pro hosting Docusaurus se běhové prostředí a nastavení nasazení spravují za vás, takže se můžete soustředit na web místo na údržbu serveru.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a proveďte nasazení z požadované větve. Poté může nahrání do dané větve spouštět aktualizace stejným způsobem jako u veřejného repozitáře.
Návštěvnost je vázána na limity vašeho hostingového plánu a pokud váš web Docusaurus tyto limity překročí, možná budete muset provést upgrade. Poplatky za překročení limitu neschováváme za vágní formulace, proto si před spuštěním limity plánu zkontrolujte.
Umístěte web do Git repozitáře, připojte ho k Hostingeru a nasaďte větev, která obsahuje vaši produkční verzi. Pokud migrujete z jiného hostitele, po nasazení nasměrujte svou doménu a ověřte, zda nastavení verze odpovídá vašemu stávajícímu nastavení.

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