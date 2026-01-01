Hostování kurzorů

Nasaďte aplikace vytvořené pomocí Cursor AI během několika minut

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
hostování kurzorů

Jednoduché ceny, žádné skryté poplatky

Nasaďte aplikace, které vytvoříte s Cursor AI, na spolehlivý hosting, kterému můžete důvěřovat. Každý tarif zahrnuje 30denní záruku vrácení peněz, takže si ho můžete s důvěrou vyzkoušet.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Dodávejte, co vytvoříte v Cursor AI, rychleji

Přeneste aplikace, které vytvoříte s Cursor AI, z lokálních souborů do živého prostředí Node.js, aniž byste museli měnit svůj pracovní postup. Odešlete svůj kód a Hostinger se postará o nastavení, takže váš projekt bude připraven ke spuštění s menším množstvím problémů a kroků nasazení. Jakmile je aplikace živá, běží na spravované infrastruktuře postavené pro úlohy Node.js s zabezpečenou provozuschopností a škálováním. To vám dává jednodušší cestu od prototypu do produkčního prostředí, zatímco se můžete soustředit na kód v editoru.
hostování kurzorů

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostování kurzorů

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Cursor.
Znamená to nasazení aplikace Node.js, kterou vytvoříte v Cursor AI, na živý server, kde k ní mají uživatelé přístup. To je důležité, protože Cursor AI vám pomáhá psát kód, ale hosting je to, co udržuje aplikaci v provozu.
S VPS si sami spravujete operační systém, běhové prostředí Node.js, správce procesů, aktualizace a zabezpečení. S hostingem Node.js od Hostingeru se o tuto serverovou práci postaráte vy, takže se můžete soustředit na aplikaci postavenou na Cursor AI.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, udělte přístup k soukromému repozitáři a nasaďte jej z požadované větve. Repozitář můžete po celou dobu ponechat soukromý.
Váš tarif zahrnuje stanovený objem zdrojů a pokud vaše aplikace tyto limity překročí, budete muset provést upgrade. Neúčtujeme si žádné překvapivé poplatky za překročení limitu v případě nárůstu provozu, ale trvalé vyšší využití může vyžadovat větší tarif.
Odešlete svůj projekt na GitHub nebo nahrajte kód, poté jej propojte s Hostingerem a nasaďte aplikaci Node.js. Pokud se přesouváte z jiného hostingu, použijte stejná nastavení aplikace, proměnné prostředí a příkazy buildu i v novém nasazení.

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