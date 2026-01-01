Hosting Continue.dev

Vytvořte si aplikaci s Continue.dev a nasaďte své aplikace na Hostinger

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
hosting continue.dev

Jedna měsíční cena, žádné skryté poplatky

Vyberte si plán, který odpovídá vašemu pracovnímu postupu, a hostujte Continue.dev s důvěrou. Užijte si spolehlivý výkon, jednoduché nastavení a naši 30denní záruku vrácení peněz.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

S Continue.dev dodávejte své produkty rychleji

Přeneste to, co s Continue.dev vytvoříte, od prototypu do produkčního prostředí, aniž byste měnili svůj pracovní postup. Hostingerův hosting Node.js nabízí vaší aplikaci jednoduchou cestu od lokálního vývoje do živého prostředí, takže můžete nasadit projekt, který jste zdokonalovali, a pokračovat v práci v prostředí, které znáte. Jakmile je aplikace spuštěna, běží na spravované infrastruktuře postavené pro Node.js se spolehlivou dostupností a prostorem pro zvládání rostoucího provozu. To znamená méně času na nastavení a údržbu serveru a více času na dodávání funkcí a vylepšování produktu.
hosting continue.dev

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu Continue.dev

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Continue.dev.
Hosting Continue.dev je spravované prostředí pro provoz a propojení Continue.dev s vašimi aplikacemi, nástroji a poskytovateli modelů. Pomáhá vám rychleji nasazovat, aniž byste se museli sami starat o nastavení serveru, aktualizace nebo základní údržbu.
VPS vám dává plnou kontrolu nad serverem, ale vy spravujete nastavení, zabezpečení, škálování a aktualizace. Hosting Continue.dev je jednodušší: je předkonfigurovaný pro danou službu, takže můžete začít rychleji s menší manuální zátěží.
Ano. Hosting Continue.dev podporuje soukromé repozitáře GitHub, takže můžete svůj kód bezpečně propojit a chránit interní projekty během nasazení.
Tarify mohou zahrnovat limity zdrojů na základě využití. Pokud vaše aplikace potřebuje větší kapacitu, můžete upgradovat před dosažením limitů, místo abyste platili neočekávané poplatky za překročení limitu.
Nastavení je jednoduché a navržené pro technické uživatele. Pokud se stěhujete z jiného hostingu, můžete svůj projekt migrovat připojením repozitáře, konfigurací prostředí a nasazením v několika krocích.

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