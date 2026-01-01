Hosting pro Claude Code

Implementujte aplikace vytvořené v Claude Code za pár minut

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
claude code hosting

Přehledné ceny hostingu pro Claude Code

Implementujte aplikace vytvořené v Claude Code na stabilním hostingu, na který se můžete spolehnout. U každého balíčku platí 30denní záruka vrácení peněz, takže si vše můžete bez obav vyzkoušet.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Nasazujte projekty z Claude Code do produkce rychleji

Přesuňte aplikace a prototypy vytvořené v Claude Code z lokálního vývoje rovnou do produkce, aniž byste museli cokoliv měnit na svém workflow. Stačí nahrát svůj Node.js projekt a Hostinger se postará o runtime i implementaci. Vaše aplikace tak bude pro uživatele připravená bez zbytečného nastavování. Jakmile ji spustíte, váš projekt poběží na spravované infrastruktuře navržené s ohledem na stabilní dostupnost a prostor pro případné rozšiřování. Ve výsledku tak strávíte méně času údržbou serverů a zbyde vám víc energie na vylepšování kódu i už nasazených funkcí.
Hosting pro Claude Code

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
Začít
Lokální implementace. Globální dosah

Často kladené otázky o hostingu pro Claude Code

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o hostingových službách pro Claude Code.
Hosting pro Claude Code znamená implementaci Node.js aplikací vytvořených v Claude Code na ostrý server, aby k nim měli přístup i ostatní uživatelé. Je to nezbytné, protože samotné vygenerování kódu nenahradí produkční hosting – aplikace ke svému fungování stále potřebuje runtime, správu procesů a přístup k síti.
U VPS si operační systém, prostředí Node.js, aktualizace i procesy aplikací spravujete sami. Pokud ale sáhnete po Node.js hostingu od Hostingeru pro Claude Code, postará se o serverovou vrstvu samotná platforma. Místo zdlouhavé administrace systému se tak můžete naplno věnovat jen samotné aplikaci a její implementaci.
Ano. Stačí si propojit účet na GitHubu, povolit přístup k soukromému repozitáři a implementovat kód z vybrané větve. Případné aktualizace si pak můžete stahovat ze stejného repozitáře, aniž byste museli kód jakkoliv zveřejňovat.
Váš balíček má pevně stanovené limity zdrojů. Pokud je návštěvnost překročí, může se aplikace zpomalit, nebo bude potřeba přejít na vyšší balíček. Za návštěvy navíc vám nebudeme účtovat žádné nečekané poplatky, i tak ale doporučujeme balíček upgradovat dříve, než dlouhodobá zátěž začne omezovat výkon.
Nahrajte svůj projekt na GitHub, propojte repozitář a implementujte ho na Hostingeru. Pokud přecházíte od jiného poskytovatele, nezapomeňte aktualizovat proměnné prostředí i nastavení domény a po první implementaci si aplikaci raději otestujte.

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