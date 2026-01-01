Hosting pro Base44

Implementujte aplikace vytvořené v Base44 za pár minut

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
hosting pro base44

Přehledné ceny hostingu pro Base44

Implementujte aplikace vytvořené v Base44 na spolehlivý hosting, kterému můžete důvěřovat. Na každý balíček se vztahuje naše 30denní záruka vrácení peněz, takže si ho můžete vyzkoušet bez obav.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Od nápadu v Base44 k hotové aplikaci

Převeďte aplikace a prototypy vytvořené v Base44 od prvotního nápadu až po samotnou implementaci, aniž byste museli měnit své zavedené postupy. Node.js hosting od Hostingeru vám nabídne přímou cestu k ostrému provozu. Váš projekt tak snadno opustí lokální prostředí a přesune se do zázemí připraveného pro reálné uživatele. Jakmile aplikace poběží, zůstane na spravované infrastruktuře, která za vás vyřeší dostupnost i další rozšiřování. Strávíte tak méně času serverovými úkoly a získáte více prostoru pro vylaďování funkcí, opravování chyb a vydávání aktualizací.
hosting pro base44

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Často kladené otázky o hostingu pro Base44

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o hostingových službách pro Base44.
Znamená to implementovat Node.js aplikaci vytvořenou v Base44 na ostrý server, aby k ní měli přístup uživatelé. Na hostingu pro Base44 záleží proto, že vaše aplikace potřebuje k provozu mimo váš lokální počítač produkční runtime, veřejnou URL adresu a spravovanou infrastrukturu.
U VPS si operační systém, verzi Node.js, správce procesů, aktualizace a zabezpečení řešíte sami. U Node.js hostingu od Hostingeru tyto serverové záležitosti obstaráme za vás. Vy se tak můžete plně soustředit na samotnou aplikaci vytvořenou v Base44.
Ano. Propojte svůj účet na GitHubu, povolte přístup k soukromému repozitáři a implementujte aplikaci z vybrané větve. Aktualizace pak lze implementovat ze stejného repozitáře, jakmile nahrajete nové úpravy.
Pokud vaše aplikace překročí vyhrazené prostředky, může se její chod zpomalit a možná budete muset přejít na vyšší balíček. U Node.js hostingu nemáme žádné skryté poplatky za překročení kapacity. Pokud ale očekáváte nárazové výkyvy návštěvnosti, raději si limity svého balíčku před spuštěním zkontrolujte.
Implementujte aplikaci ze svého repozitáře na GitHubu nebo přímo nahrajte soubory projektu. Následně v Hostingeru nastavte proměnné prostředí a spouštěcí příkaz. Pokud přecházíte od jiného poskytovatele, nezapomeňte po úspěšném ověření nasměrovat doménu na novou aplikaci.

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