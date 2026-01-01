Hosting na Angularu

Nasaďte Angular aplikace s hostingem Node.js, který se škáluje s vámi

Doména na 1 rok zdarma
Firemní e-mail zdarma na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od101,99/měs.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
úhlový hosting

Jednoduché ceny pro Angular hosting

Hostujte svou Angular aplikaci na spolehlivé infrastruktuře postavené pro produkční prostředí. Pokud vám tato infrastrukturní řešení nebude vyhovovat, naše 30denní záruka vrácení peněz vám poskytne klid.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
79% sleva
Podnikání
Více nástrojů a výkonu pro váš růst
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 5
50 webové stránky
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
50 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: 5 (rok zdarma)

Výhody pro vaše podnikání:

Konektor je součástí balení
ZDARMA
Tvořte pomocí Node.js, PHP/HTML, WordPress a AI Builderu
Doména na 1 rok zdarma
Spravované SSL certifikáty
ZDARMA
Globální interní CDN
ZDARMA
Integrace GitHubu s automatickou implementací
Implementace přímo z IDE
NOVÉ
Denní zálohy a zálohy na vyžádání
Firewall webové aplikace (WAF)
Správa provozu AI botů
Neomezená šířka pásma
Spravovaná MySQL databáze
69% sleva
Cloud Startup
Až 20× vyšší výkon pro vaše weby s cloudovým hostingem
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Počet webových aplikací: 10
NOVÉ
Bez omezení webové stránky
Počet jader CPU: 4
RAM: 4 GB
100 GB nejrychlejšího NVMe úložiště na světě
E-mailové schránky / web: Bez omezení (rok zdarma)

Vše z balíčku Business, a navíc:

Využijte prioritní odbornou podporu – nonstop
Získejte větší kontrolu a stabilitu díky dedikované IP adrese
Zvládněte nápor návštěvnosti díky navýšení výkonu na týden či měsíc
Vyšší výkon databáze a limity připojení
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Vytvořeno pro výkon Angular aplikací

Nasaďte svou Angular aplikaci na Node.js hosting bez nutnosti dalšího nastavování serveru. Spusťte svůj projekt a Hostinger se postará o běh a nasazení, takže váš vytvořený web nebo aplikace bude spuštěna s menšími problémy. Vaše aplikace běží na spravované infrastruktuře navržené tak, aby zůstala spolehlivá i při změnách provozu, takže strávíte méně času údržbou a více času dodáváním aktualizací. To vám dává jednodušší cestu od kódu k produkčnímu prostředí s hostingem, který vám nebude překážet.
úhlový hosting

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

1. Připojte svůj projekt

Propojte GitHub, nahrajte ZIP nebo aplikaci implementujte přímo přes AI asistenta. Systém automaticky rozpozná použitý framework, vyřeší proces sestavení a vy můžete web okamžitě pustit do světa.

2. Okamžitá implementace

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci za pár vteřin. O servery, zabezpečení a přizpůsobení výkonu se postaráme my

3. Správa a rozšiřování

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte svůj projekt s naprostou jistotou. Sledujte výkon a přiřazujte domény – o zbytek se postará automatická implementace.

Zobrazit balíčky

Doporučená serverová lokace:

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Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.
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Lokální implementace. Globální dosah

Nejčastější dotazy k hostingu v Angularu

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hostingových služeb Angular.
Angular hosting je produkční prostředí, kde běží aplikace nebo web Node.js, který jste vytvořili pomocí Angularu, pro skutečné uživatele. Je to důležité, protože potřebujete server, který zvládne nasazení, běhové závislosti, směrování a dostupnost mimo váš lokální počítač.
S VPS si sami spravujete operační systém, verzi Node.js, správu procesů, aktualizace a zabezpečení. S hostingem Node.js od Hostingeru se platforma stará o serverovou vrstvu, takže můžete nasadit svou Angular aplikaci bez údržby celého stroje.
Ano. Propojte svůj účet GitHub, autorizujte přístup k soukromému repozitáři a nasaďte aktualizace z požadované větve. Aktualizace lze po každém odeslání načíst ze stejného soukromého repozitáře.
Pokud provoz překročí limity vašeho tarifu, požadavky mohou být omezeny nebo se může výkon snížit, dokud neprovedete upgrade. Hostinger to neskrývá nejasnou fakturací za překročení limitu; kapacita je vázána na vámi zvolený tarif.
Odešlete svůj projekt na GitHub nebo importujte existující kód, poté propojte repozitář v Hostingeru a nasaďte jej. Pokud se stěhujete z jiného hostingu, po nasazení nasměrujte svou doménu na novou aplikaci a ověřte proměnné prostředí a nastavení sestavení.

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