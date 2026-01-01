Vstupte do online světa: Výhodné balíčky a služby
OpenClaw jedním kliknutím
30denní záruka vrácení peněz
Nepřetržitá podpora
Službu lze zrušit kdykoli
Pro jednotlivce a firmy
Pro vývojáře a správce systémů
Zdroje
Váš vlastní agent s umělou inteligencí. Soukromý, vždy online a živý za 60 sekund.
Okamžité nastavení
Instalace OpenClaw je neuvěřitelně snadná a zpřístupňuje agenty s umělou inteligencí všem. Žádný žargon, žádná složitost, jen rychlá cesta k vaší první automatizaci.
Nulová údržba
Spravovaný OpenClaw se stará o veškeré zabezpečení, aktualizace a zálohy. Vaši agenti s umělou inteligencí běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu bez jakékoli manuální práce.
Vestavěné nástroje
OpenClaw má vše, co potřebujete pro snadný začátek – modely umělé inteligence, prohlížení webu a agentskou poštovní schránku, to vše vestavěné.
OpenClaw s Hostingerem vs. ostatní
Nejčastější dotazy k OpenClaw Hostingeru
Potřebuji k nastavení OpenClaw nějaké technické znalosti?
Vůbec ne. OpenClaw s funkcí nasazení jedním kliknutím je určen pro lidi, kteří se nikdy v životě nedotkli serveru. Naše funkce nasazení jedním kliknutím se postará o celou instalaci – od serverového prostředí až po konfiguraci umělé inteligence. Stačí si vybrat plán, kliknout na tlačítko nasadit a váš osobní asistent s umělou inteligencí bude k dispozici během několika minut. Žádné kódování, žádné příkazové řádky, žádné složité dashboardy.
Jak fungují kredity AI a musím si založit externí účty?
Vaše kredity AI jsou předintegrované a připravené k použití ihned po vybalení z krabice. Na rozdíl od standardního nastavení OpenClaw si nemusíte vytvářet účty u poskytovatelů AI, jako je OpenAI nebo Anthropic, generovat klíče API ani se zabývat žádnou technickou konfigurací. Jednoduše si kredity zakoupíte prostřednictvím řídicího panelu Hostinger a váš asistent bude okamžitě spuštěn. Když potřebujete další, dobijte je přímo ze stejného řídicího panelu – je to tak jednoduché.
Jsou moje data soukromá a bezpečná?
Rozhodně. Každá instance OpenClaw běží ve vlastním izolovaném prostředí, což znamená, že vaše data a konverzace jsou zcela odděleny od ostatních uživatelů. Každý kontejner uzamykáme, abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo externím změnám, a každá instance je dodávána s vlastní, vysoce komplexní bezpečnostní bránou generovanou ve výchozím nastavení. Získáte profesionální ochranu, aniž byste museli cokoli sami konfigurovat.
Jaký je rozdíl mezi spuštěním OpenClaw jedním kliknutím a spuštěním OpenClaw na VPS?
S VPS získáte plný root přístup a naprostou kontrolu nad serverem – to ale také znamená, že jste zodpovědní za nastavení, aktualizace a zabezpečení. OpenClaw jedním kliknutím odstraňuje veškerou tuto složitost. My se postaráme o infrastrukturu, udržujeme vaši instanci na nejnovější stabilní verzi a přidáváme další vrstvy zabezpečení – takže se můžete plně soustředit na používání svého asistenta s umělou inteligencí, nikoli na správu serveru. Pokud jste vývojář, který chce plnou individuální úpravu, naše VPS OpenClaw plány jsou pro vás vhodnější.
Co vlastně můžu s OpenClaw dělat?
OpenClaw je váš osobní asistent s umělou inteligencí, který funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, i když máte zavřený notebook. Můžete ho propojit se svými oblíbenými aplikacemi pro zasílání zpráv – včetně WhatsAppu, Telegramu, Slacku a Discordu – a používat ho k automatizaci každodenních úkolů, správě konverzací napříč platformami, vyřizování kontaktů, spouštění automatizací prohlížeče a mnoha dalším věcem. Představte si ho jako člena digitálního týmu, který nikdy nespí a je vždy připraven pomoci.