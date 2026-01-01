Hostinger Mail vs. GoDaddy Email

Hledáte alternativy k e-mailům od GoDaddy? Porovnejte Hostinger a GoDaddy na první pohled a najděte tu správnou službu hostingu firemních e-mailů pro vaše potřeby.
Viz srovnání

Proč si vybrat Hostinger Mail?

Skvělý e-mail nemusí být složitý ani drahý. A tady je to, co Hostinger nabízí.

Hodnota, která skutečně dává smysl

Profesionální schránka by neměla stát jmění. Hostinger Business Email vám poskytne značkovou adresu, spolehlivé zabezpečení a prostor pro růst – bez překvapivého zvyšování cen za obnovení.

Spuštění a provoz během několika minut

Žádné problémy s technickým nastavením. Ať už máte doménu u Hostingeru nebo ne, aktivace vaší schránky trvá jen pár kliknutí – a váš první profesionální e-mail je připraven k odeslání.

Základní informace, zahrnuté

Filtrování spamu, ověřování e-mailů, mobilní přístup a nástroje pro psaní s umělou inteligencí – to vše je integrováno. Můžete se tak soustředit na své podnikání, ne na doručenou poštu.

Přímé srovnání

Porovnejte ceny a funkce na první pohled.
Hostinger Mail
GoDaddy Email

Vyvolávací cena za poštovní schránku*

Starts at 9,99 Kč/měsíc
1,99 USD/měsíc

Bezplatná doména

Yes
No

Úložiště na poštovní schránku

10 GB–50 GB
10–100 GB

Aliasy e-mailů

Až 30
Až 300

Pravidla pro přesměrování

Yes
Yes

Automatické odpovědi

Yes
Yes

Ochrana proti spamu a virům

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Podívejte se, kdo otevřel vaše e-maily

Všechny plány
Omezený

Interakce e-mailem

Yes
Yes

Funkce umělé inteligence

Ano, asistent s umělou inteligencí, psaní s umělou inteligencí, chytré vyhledávání a shrnutí
Ano, tvorba e-mailů s využitím umělé inteligence

E-mail agenta

Yes
No

Zákaznická podpora

Živý chat 24/7
24/7 telefon & chat

Hodnocení recenzí na Trustpilotu

4.5 / 5.0
4,5 / 5,0
Začít

*Datum srovnání: 1. června 2026.

Zjistěte, proč si Hostinger vybírá více než 5 milionů majitelů webových stránek

Nevěřte nám jen tak na slovo – zde je to, co o svých zkušenostech říkají lidé, kteří využili firemní e-mailové služby Hostinger.

Simos

Review provider

Hostinger používám už více než rok a jsem nesmírně ohromen. I když je jejich celková profesionalita zřejmá, jejich e-mailová služba je skutečně fantastická – spolehlivá, snadno se nastavuje a je ideální pro profesionální komunikaci.

Bob Stewart

Review provider

Hostinger má vše, co potřebuji pro e-mail a doménu, se správnými funkcemi a za rozumnou cenu. Jiné hostingové služby se prohlašují za nejlepší, ale zahlcují vás složitostí a marketingem.

OASK Publishers

Review provider

Pro firemní komunikaci používám e-mailové služby Hostinger a celkově je to hladké a spolehlivé. Proces nastavení byl přímočarý a připojení e-mailů s vlastní doménou bylo snadné, a to i bez pokročilých technických znalostí.

Zakupte si firemní e-mailový tarif s umělou inteligencí

30denní záruka vrácení peněz

Službu lze zrušit kdykoli

Nepřetržitá podpora

Balíček na 48 měsíců
87% sleva
Starter
Ideální pro: freelancery
75,99
9,99/měs.
Vybrat balíček
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 40,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
1 e-mailová schránka v ceně
5 GB úložiště na schránku
5 pravidel přeposílání
5 e-mailových aliasů

Výhody:

E-maily pro AI agenty
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
75% sleva
Standard
Ideální pro: malé firmy připravené škálovat
101,99
25,99/měs.
Vybrat balíček
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 70,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
1 e-mailová schránka v ceně
20 GB úložiště na schránku
20 pravidel přeposílání
10 e-mailových aliasů

Výhody:

Hledat, odpovídat, shrnovat a psát – vše s pomocí nástrojů AI – neomezeně
Zjistěte, kdo otevřel vaše e-maily.
Chytré odpovědi na e-maily s podporou AI
Automatické odpovědi
E-maily pro AI agenty
67% sleva
Premium
Ideální pro: týmy, které se škálují
152,99
50,99/měs.
Vybrat balíček
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 101,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
1 e-mailová schránka v ceně
50 GB úložiště na schránku
50 pravidel přeposílání
30 e-mailových aliasů

Výhody:

Doména na 1 rok zdarma
Sledujte prokliky odkazů a otevření souborů
Hledat, odpovídat, shrnovat a psát – vše s pomocí nástrojů AI – neomezeně
Zjistěte, kdo otevřel vaše e-maily.
Automatické odpovědi
E-maily pro AI agenty
87% sleva
Starter
Ideální pro: freelancery
75,99
9,99/měs.
Vybrat balíček
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 40,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
1 e-mailová schránka v ceně
5 GB úložiště na schránku
5 pravidel přeposílání
5 e-mailových aliasů

Výhody:

E-maily pro AI agenty
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
75% sleva
Standard
Ideální pro: malé firmy připravené škálovat
101,99
25,99/měs.
Vybrat balíček
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 70,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
1 e-mailová schránka v ceně
20 GB úložiště na schránku
20 pravidel přeposílání
10 e-mailových aliasů

Výhody:

Hledat, odpovídat, shrnovat a psát – vše s pomocí nástrojů AI – neomezeně
Zjistěte, kdo otevřel vaše e-maily.
Chytré odpovědi na e-maily s podporou AI
Automatické odpovědi
E-maily pro AI agenty
67% sleva
Premium
Ideální pro: týmy, které se škálují
152,99
50,99/měs.
Vybrat balíček
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 101,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
1 e-mailová schránka v ceně
50 GB úložiště na schránku
50 pravidel přeposílání
30 e-mailových aliasů

Výhody:

Doména na 1 rok zdarma
Sledujte prokliky odkazů a otevření souborů
Hledat, odpovídat, shrnovat a psát – vše s pomocí nástrojů AI – neomezeně
Zjistěte, kdo otevřel vaše e-maily.
Automatické odpovědi
E-maily pro AI agenty

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Ochrana proti spamu, virům a phishingu
Přístup k e-mailu v jakékoli aplikaci nebo zařízení
Sledujte veškerou aktivitu v e-mailové schránce pomocí auditních záznamů
Chraňte data díky koncovému šifrování
Snadná migrace e-mailů
Automatické odpovědi pro dobu vaší nepřítomnosti
Přeposílání e-mailů na jakoukoli e-mailovou adresu
Zachytávejte e-maily odeslané na chybně zadané adresy
Rychlý, přehledný a snadno použitelný webmail
Ochrana proti spamu, virům a phishingu
Přístup k e-mailu v jakékoli aplikaci nebo zařízení
Sledujte veškerou aktivitu v e-mailové schránce pomocí auditních záznamů
Chraňte data díky koncovému šifrování
Snadná migrace e-mailů
Automatické odpovědi pro dobu vaší nepřítomnosti
Přeposílání e-mailů na jakoukoli e-mailovou adresu
Zachytávejte e-maily odeslané na chybně zadané adresy
Rychlý, přehledný a snadno použitelný webmail

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Vezměte si s sebou doručenou schránku

Přecházíte od jiného poskytovatele? AI asistent Kodee vám pomůže převést všechny e-maily, složky i kontakty prakticky okamžitě.
Převést schránku
Vezměte si s sebou doručenou schránku

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