Hostinger Mail vs. GoDaddy Email

Proč si vybrat Hostinger Mail?
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Spuštění a provoz během několika minut
Základní informace, zahrnuté
Přímé srovnání
*Datum srovnání: 1. června 2026.
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Simos
Hostinger používám už více než rok a jsem nesmírně ohromen. I když je jejich celková profesionalita zřejmá, jejich e-mailová služba je skutečně fantastická – spolehlivá, snadno se nastavuje a je ideální pro profesionální komunikaci.
Bob Stewart
Hostinger má vše, co potřebuji pro e-mail a doménu, se správnými funkcemi a za rozumnou cenu. Jiné hostingové služby se prohlašují za nejlepší, ale zahlcují vás složitostí a marketingem.
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Výhody: