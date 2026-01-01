Upp till 69% off

Deepseek Sele

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Gratis automatiska veckovisa säkerhetskopior
Malware Scanner
Hostinger Agent AI assistent
60,90kr/mån
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deepseek sele

Välj din perfekta Deepseek Harness-plan

69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
Datacenter över hela världen
Gratis veckovisa säkerhetskopior
Brandväggshantering
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
AI-webbterminal
Gratis domän i 1 år
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
Datacenter över hela världen
Gratis veckovisa säkerhetskopior
Brandväggshantering
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
AI-webbterminal
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat på antalet månader i din plan.

Smartare arbetsflöden för djupare analys

Deepseek Harness är ett open-source ramverk där varje funktion är en plugin. Modeller, verktyg, färdigheter och även andra kodningsagenter kan bytas och komponeras om, vilket ger dig full kontroll över hur dina AI-agenter byggs och körs utan att röra kärnan.

Genom att köra Deepseek Harness på en VPS kan du behålla full kontroll över resurserna och samtidigt anpassa kapaciteten till projektbehoven.Den här konfigurationen stöder konsekvent prestanda för flera analyser och gör det enklare att hantera arbetsbelastningar säkert över tid.
Kom igång nu
Deepseek Sele

Allt du behöver för din Deepseek Sele

Ge dina Deepseek Harness-agenter dedikerade resurser för att köra tyngre arbetsbelastningar med den prestanda och kontroll du behöver.

Avancerad säkerhet

Upptäck skadliga filer med en skanningslösning för skadlig kod. Skydda din server med DDoS-skydd och en inbyggd brandvägg. Kontrollera åtkomsten till din webbplats med en dedikerad IP-adress.

Deepseek Sele

Förstklassig prestanda

Din server kommer att köras på AMD EPYC-processorer och NVMe SSD-lagring, och du får en infrastruktur på 300 Mb/s för dina behov. Om du behöver fler VPS-resurser kan du uppgradera när som helst med några få klick.

Deepseek Sele

Full kontroll med en utväg

Konfigurera Deepseek Harness med full rootåtkomst som du vill. Innan du gör några större ändringar, ta en gratis manuell ögonblicksbild. Om något, återställ dina data med den senaste gratis automatiska säkerhetskopieringen.

Deepseek Sele

Avancerad säkerhet

Upptäck skadliga filer med en skanningslösning för skadlig kod. Skydda din server med DDoS-skydd och en inbyggd brandvägg. Kontrollera åtkomsten till din webbplats med en dedikerad IP-adress.

Deepseek Sele

Förstklassig prestanda

Din server kommer att köras på AMD EPYC-processorer och NVMe SSD-lagring, och du får en infrastruktur på 300 Mb/s för dina behov. Om du behöver fler VPS-resurser kan du uppgradera när som helst med några få klick.

Deepseek Sele

Full kontroll med en utväg

Konfigurera Deepseek Harness med full rootåtkomst som du vill. Innan du gör några större ändringar, ta en gratis manuell ögonblicksbild. Om något, återställ dina data med den senaste gratis automatiska säkerhetskopieringen.

Deepseek Sele

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lokal miljö. Global räckvidd

Öka laddningshastigheten genom att välja en serverplats som är så nära dina besökare som möjligt. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.

Kom igång nu
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Deepseek Sele du kan lita på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

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Maxim Shishkin

Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa frågan. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀

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Äntligen ett VPS-hostingföretag som håller hög kvalitet! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Smidiga säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.

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Kodee: din vänliga AI-assistent som är här för att hjälpa dig med alla VPS-relaterade frågor.

AI-agenten är alltid påslagen och tillgänglig utan extra kostnad, och den hjälper till med alla VPS-hanteringsuppgifter. Oavsett om du åtgärdar ett fel, uppdaterar din brandvägg eller hanterar data, förenklar AI-agenten processen och sparar tid genom att omvandla enkla promptar till pålitliga serveroperationer.
Kom igång nu
Deepseek Sele

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

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Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Vanliga frågor om Deepseek Harness VPS

Få svar på de vanligaste frågorna om Deepseeks tjänster.
DeepSeek Harness är en agentsele med öppen källkod som tillhandahåller pluginbaserad körning för AI-agenter, särskilt för kodnings- och automationsarbetsflöden.På en VPS kan du köra dess webb- eller terminalgränssnitt, ansluta LLM-leverantörer som DeepSeek och iscensätta plugins för uppgifter som kodredigering, projektrefactoring, databehandling och andra agentdrivna arbetsflöden.
Genom att köra DeepSeek Harness på en VPS kan din agentmiljö alltid vara på, så att långvariga uppgifter och bakgrundsarbetsflöden kan fortsätta även när din bärbara dator är offline. En VPS centraliserar också din konfiguration, dina plugins och dina arbetsytor på en enda nåbar plats. Det är praktiskt om du vill komma åt selen från flera enheter eller samarbeta med teamkamrater via säkra anslutningar.
Med en VPS har du vanligtvis root- eller sudoåtkomst, så du kan styra hela DeepSeek Harness stack: Node.js-versioner, miljövariabler, brandväggsregler, processhanterare och lagringslayout.Du kan hantera plugins från Git-källor, koppla upp anpassade verktyg och modellslutpunkter och automatisera skript på systemnivå runt selen med shell, cron, Docker eller andra orkestreringsverktyg som matchar ditt arbetsflöde.
En VPS är lämplig för DeepSeek Harness eftersom du kan välja processor-, minnes- och diskprofiler som matchar dina agentarbetsbelastningar och skala upp dem när användningen ökar.Du kan hålla selprocessen övervakad med verktyg som systemd eller Docker, använda ögonblicksbilder och säkerhetskopior för återställning och placera servern i regioner nära dina modellslutpunkter för att minimera fördröjningen för API-anrop.
Den här konfigurationen är idealisk för utvecklare, datapraktiker och små team som vill ha en beständig, delad AI-sele för kodnings- och automationsprojekt.Den passar även avancerade användare som ofta arbetar från flera maskiner, behöver reproducerbara miljöer för experiment eller vill ha en anpassningsbar agentarbetsyta som kan utvecklas med plugins och nya arbetsflöden över tid.

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