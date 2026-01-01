Genom att köra DeepSeek Harness på en VPS kan din agentmiljö alltid vara på, så att långvariga uppgifter och bakgrundsarbetsflöden kan fortsätta även när din bärbara dator är offline. En VPS centraliserar också din konfiguration, dina plugins och dina arbetsytor på en enda nåbar plats. Det är praktiskt om du vill komma åt selen från flera enheter eller samarbeta med teamkamrater via säkra anslutningar.