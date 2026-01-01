Din egen AI-agent. Privat, alltid påslagen och live på 60 sekunder.
Omedelbar installation
OpenClaw är otroligt enkelt att installera och gör AI-agenter tillgängliga för alla. Ingen jargong, ingen komplexitet, bara en snabb väg till din första automatisering.
Noll underhåll
Managed OpenClaw hanterar all säkerhet, uppdateringar och säkerhetskopior. Dina AI-agenter fortsätter att vara igång dygnet runt utan något manuellt arbete.
Inbyggda verktyg
OpenClaw har allt du behöver för en enkel start – AI-modeller, webbsurfning och en agentbrevlåda, allt inbyggt.
OpenClaw med Hostinger jämfört med andra
Vanliga frågor om OpenClaw Hostinger
Behöver jag någon teknisk kunskap för att konfigurera OpenClaw?
Inte alls. 1-klicks OpenClaw är utformat för personer som aldrig har rört en server i sitt liv. Vår 1-klicksdistribution hanterar hela installationen – från servermiljön till AI-konfigurationen. Välj bara din plan, klicka på distribuera, och din personliga AI-assistent är live inom några minuter. Ingen kodning, inga kommandorader, inga komplicerade dashboards.
Hur fungerar AI-krediter, och behöver jag skapa externa konton?
Dina AI-krediter är förintegrerade och redo att användas direkt ur lådan. Till skillnad från en vanlig OpenClaw-installation behöver du inte skapa konton hos AI-leverantörer som OpenAI eller Anthropic, generera API-nycklar eller hantera någon teknisk konfiguration. Köp bara krediter via din Hostinger-instrumentpanel, så startar din assistent direkt. När du behöver mer, fyll på direkt från samma instrumentpanel – så enkelt är det.
Är mina uppgifter privata och säkra?
Absolut. Varje OpenClaw-instans körs i sin egen isolerade miljö, vilket innebär att dina data och konversationer är helt separerade från andra användares. Vi låser varje container för att förhindra obehörig åtkomst eller externa ändringar, och varje instans levereras med en anpassad, högkomplex säkerhetsgateway som genereras som standard. Du får professionellt skydd utan att behöva konfigurera något själv.
Vad är skillnaden mellan att köra OpenClaw med ett klick och att köra OpenClaw på en VPS?
Med en VPS får du fullständig root-åtkomst och total kontroll över servern – men det betyder också att du är ansvarig för installation, uppdateringar och säkerhet. 1-klicks OpenClaw tar bort all den komplexiteten. Vi hanterar infrastrukturen, håller din instans på den senaste stabila versionen och lägger till extra säkerhetslager – så att du kan fokusera helt på att använda din AI-assistent, inte på att hantera en server. Om du är en utvecklare som vill ha fullständig anpassning är våra VPS OpenClaw-planer ett bättre val.
Vad kan jag egentligen göra med OpenClaw?
OpenClaw är din personliga AI-assistent som fungerar dygnet runt, även när din bärbara dator är stängd. Du kan ansluta den till dina favoritmeddelandeappar – inklusive WhatsApp, Telegram, Slack och Discord – och använda den för att automatisera dagliga uppgifter, hantera konversationer över plattformar, hantera leads, köra webbläsarautomationer och mycket mer. Tänk på det som en digital teammedlem som aldrig sover och alltid är redo att hjälpa till.