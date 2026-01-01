Instalează Lago cu un singur click.
Platformă open-source de contorizare și facturare bazată pe utilizare pentru companii SaaS, fintech și de infrastructură.
Alege un plan VPS pentru Lago
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Lago
Lago este o platformă open-source de contorizare și facturare, construită pentru companii SaaS, fintech și de infrastructură care au nevoie de prețuri flexibile, bazate pe consum. Oferă ingestie de evenimente în timp real, gestionarea abonamentelor, generarea facturilor și un API axat pe dezvoltatori pentru a susține modele complexe de prețuri — de la planuri per-loc la niveluri graduale, pachete și procente.
Găzduirea Lago pe propriul tău VPS menține fiecare eveniment al clientului, factură și regulă de preț sub controlul tău direct, elimină taxele per-tranzacție percepute de instrumentele de facturare găzduite și îți permite să adaptezi integrările și retenția datelor la cerințele tale specifice de conformitate și produs.
Funcționalități cheie ale Lago
Facturare bazată pe utilizare
Tarifează în funcție de apelurile API, locuri, GB sau orice altă metrică, fără a construi de la zero o infrastructură personalizată de facturare.
Contorizare în timp real
Preia evenimentele clienților pe măsură ce se întâmplă și afișează date precise de utilizare pentru facturi și tablouri de bord.
Modele de prețuri flexibile
Combină niveluri fixe, progresive, pe pachet și procentuale într-un singur plan pentru a modela orice strategie de prețuri.
Generarea facturilor
Generează și exportă automat facturi PDF pe baza perioadelor de abonament și a utilizării contorizate.
API centrat pe dezvoltatori
Integrează facturarea în produsul tău printr-un API REST curat și webhook-uri în loc de UI-uri găzduite.
De ce să rulezi Lago pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.