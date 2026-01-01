InvenTree este o platformă web de gestionare a inventarului și a pieselor, construită pentru echipele de inginerie și producție. Înlocuiește urmărirea bazată pe foi de calcul și instrumentele deconectate cu un sistem unificat care gestionează nivelurile stocurilor, cataloagele de piese, listele de materiale (BOM), informațiile despre furnizori, comenzile de achiziție și comenzile de vânzare într-un singur loc. Construită cu un API REST curat și o arhitectură de plugin-uri extensibilă, se integrează în fluxurile de lucru de inginerie existente, în loc să forțeze echipele să se adapteze la ea.

Găzduirea InvenTree pe propriul tău VPS îți menține baza de date cu piese, prețurile furnizorilor și listele de materiale (BOM) de producție pe o infrastructură pe care o controlezi — deosebit de important pentru proiectele hardware și producătorii care tratează datele de aprovizionare a componentelor ca fiind proprietare.