Implementează InvenTree cu instalare printr-un singur click.
Sistem open-source de gestionare a pieselor și a inventarului pentru urmărirea stocurilor, a listelor de materiale și a informațiilor despre furnizori.
Alege un plan VPS pentru InvenTree
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu InvenTree
InvenTree este o platformă web de gestionare a inventarului și a pieselor, construită pentru echipele de inginerie și producție. Înlocuiește urmărirea bazată pe foi de calcul și instrumentele deconectate cu un sistem unificat care gestionează nivelurile stocurilor, cataloagele de piese, listele de materiale (BOM), informațiile despre furnizori, comenzile de achiziție și comenzile de vânzare într-un singur loc. Construită cu un API REST curat și o arhitectură de plugin-uri extensibilă, se integrează în fluxurile de lucru de inginerie existente, în loc să forțeze echipele să se adapteze la ea.
Găzduirea InvenTree pe propriul tău VPS îți menține baza de date cu piese, prețurile furnizorilor și listele de materiale (BOM) de producție pe o infrastructură pe care o controlezi — deosebit de important pentru proiectele hardware și producătorii care tratează datele de aprovizionare a componentelor ca fiind proprietare.
Funcționalități cheie ale InvenTree
Listă de materiale
Definește liste de materiale pe mai multe niveluri pentru ansambluri complexe, cu alocare automată a stocului și calcule de deficit pentru a planifica cu precizie producția.
Urmărire stoc
Monitorizează stocurile în mai multe locații de depozitare, cu un istoric complet al mișcărilor și alerte de stoc scăzut pentru fiecare piesă.
Gestionarea furnizorilor
Atașează linkuri de la furnizori și producători pentru fiecare piesă, inclusiv niveluri de preț, timpi de livrare și comenzi minime pentru o comparație directă a achizițiilor.
Comenzi de achiziție
Generează și urmărește comenzile de achiziție de la creare până la livrare, cu actualizări automate ale stocului la primirea livrărilor de intrare.
REST API și plugin-uri
Un API REST complet și un sistem de plugin-uri conectează InvenTree la scanere de coduri de bare, imprimante de etichete, sisteme ERP și fluxuri de lucru de automatizare personalizate.
Comenzi de vânzare
Gestionează comenzile clienților și alocă stocul pentru execuție, menținând vânzările și inventarul sincronizate fără un instrument separat de gestionare a comenzilor.
De ce să rulezi InvenTree pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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