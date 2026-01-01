Implementează Frigate cu un singur clic.
Înregistrator video de rețea open-source cu detectare locală în timp real a obiectelor prin inteligență artificială pentru camerele IP.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Frigate
Frigate este un înregistrator video de rețea open-source, construit în jurul detectării obiectelor în timp real. Acesta analizează continuu fluxurile de la camerele IP, identifică persoane, mașini, animale și alte obiecte pe loc și înregistrează sau alertează doar atunci când se întâmplă ceva semnificativ, în loc de fiecare pixel de mișcare.
Deoarece fiecare cadru este procesat pe propriul server, materialul filmat nu părăsește niciodată mașina pe care o controlați, fără abonament la cloud, fără taxă per cameră și fără furnizor care să decidă cât timp sunt păstrate înregistrările. Frigate funcționează cu orice cameră care oferă un flux RTSP, stochează înregistrările pe disc local și se integrează cu Home Assistant și MQTT pentru automatizări.
Funcționalități cheie ale Frigate
Detecție locală AI
Obiectele sunt identificate pe propriul tău hardware în timp real, astfel încât detecția continuă să funcționeze chiar și atunci când conexiunea la internet nu funcționează.
Mai puține alerte false
Înregistrările și notificările sunt declanșate de persoane, mașini sau animale reale, nu de umbre, ploaie sau faruri care trec.
Înregistrare și revizuire continuă
Înregistrările non-stop sunt monitorizate alături de o cronologie a evenimentelor detectate, astfel încât să puteți ajunge direct la momentul important.
Funcționează cu orice cameră
Conectați camere de la orice marcă prin RTSP, în loc să fie blocate la un singur producător sau serviciu cloud.
Integrare Home Assistant
Detecțiile sunt publicate prin MQTT, astfel încât luminile, sirenele și alte automatizări inteligente ale casei să poată reacționa în momentul în care se observă ceva.
Retransmitere încorporată
Restreamerul go2rtc inclus preia fiecare cameră o dată și o partajează cu fiecare spectator, evitând astfel încărcarea camerei în sine.
De ce să rulezi Frigate pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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