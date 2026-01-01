Frigate este un înregistrator video de rețea open-source, construit în jurul detectării obiectelor în timp real. Acesta analizează continuu fluxurile de la camerele IP, identifică persoane, mașini, animale și alte obiecte pe loc și înregistrează sau alertează doar atunci când se întâmplă ceva semnificativ, în loc de fiecare pixel de mișcare.

Deoarece fiecare cadru este procesat pe propriul server, materialul filmat nu părăsește niciodată mașina pe care o controlați, fără abonament la cloud, fără taxă per cameră și fără furnizor care să decidă cât timp sunt păstrate înregistrările. Frigate funcționează cu orice cameră care oferă un flux RTSP, stochează înregistrările pe disc local și se integrează cu Home Assistant și MQTT pentru automatizări.