Implementeer AiToEarn met één-klik-installatie.
Open-source AI contentmarketingagent voor eenpersoonsbedrijven, makers en merken om te publiceren op meer dan 12 sociale platforms.
Kies een VPS-plan voor AiToEarn
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AiToEarn kunt bouwen
AiToEarn is een open-source AI-contentmarketingagent die makers, eenmanszaken en merken helpt content te genereren, plannen en distribueren via Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest en LinkedIn vanaf één enkele interface.
Door AiToEarn zelf te hosten op je eigen VPS houd je accounttokens, gegenereerde media en publicatieanalyses onder jouw controle, elimineer je SaaS-kosten per gebruiker en kun je je eigen AI-providers en Relay-referenties voor OAuth integreren zonder je als ontwikkelaar te hoeven registreren op elk platform.
Belangrijkste kenmerken van AiToEarn
Multiplatform publiceren
Publiceer video's, artikelen en berichten naar 12+ netwerken, waaronder Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X en LinkedIn, vanuit één gedeelde workflow.
AI Contentgeneratie
Ingebouwde AI-agent genereert teksten, breidt concepten uit of herschrijft ze, en produceert afbeeldingen en korte video's afgestemd op elk doelplatform.
OAuth via Relay
Verbind elk ondersteund platform met één API-sleutel via de AiToEarn Relay-service — geen ontwikkelaarsaccounts per platform vereist.
MCP & Agent klaar
Native MCP-protocolondersteuning laat je AiToEarn aansturen vanuit Claude, Cursor en andere agent-runtimes via dezelfde API's die de web-UI gebruikt.
Zelfgehoste opslag
Bevat een ingebedde S3-compatibele objectopslag, MongoDB-replicaset en Redis-cache, zodat alle media, accounts en wachtrijen op jouw VPS blijven.
Waarom AiToEarn op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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