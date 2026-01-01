AiToEarn is een open-source AI-contentmarketingagent die makers, eenmanszaken en merken helpt content te genereren, plannen en distribueren via Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest en LinkedIn vanaf één enkele interface.

Door AiToEarn zelf te hosten op je eigen VPS houd je accounttokens, gegenereerde media en publicatieanalyses onder jouw controle, elimineer je SaaS-kosten per gebruiker en kun je je eigen AI-providers en Relay-referenties voor OAuth integreren zonder je als ontwikkelaar te hoeven registreren op elk platform.