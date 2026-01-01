ZincSearch es un motor de búsqueda de código abierto escrito en Go que sirve como una alternativa ligera a Elasticsearch, diseñado para equipos que necesitan una búsqueda de texto completo rápida sin operar un clúster basado en JVM. Se distribuye como un único binario, funciona cómodamente con menos de 1 GB de RAM, expone una API de ingesta compatible con Elasticsearch e incluye una interfaz de usuario web de Vue integrada para indexar datos y ejecutar consultas.

Alojar ZincSearch en tu propio VPS mantiene los datos de registro, los índices de documentos y los análisis de búsqueda bajo tu control, evitando el costo y la sobrecarga operativa de Elasticsearch administrado o plataformas de búsqueda alojadas — y el diseño sin esquema significa que puedes empezar a indexar documentos JSON a los pocos minutos de la implementación.