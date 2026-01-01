Despliega ZincSearch con un solo clic.
Motor de búsqueda de código abierto ligero construido en Go que ofrece búsqueda de texto completo con una fracción del uso de recursos de Elasticsearch.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ZincSearch
ZincSearch es un motor de búsqueda de código abierto escrito en Go que sirve como una alternativa ligera a Elasticsearch, diseñado para equipos que necesitan una búsqueda de texto completo rápida sin operar un clúster basado en JVM. Se distribuye como un único binario, funciona cómodamente con menos de 1 GB de RAM, expone una API de ingesta compatible con Elasticsearch e incluye una interfaz de usuario web de Vue integrada para indexar datos y ejecutar consultas.
Alojar ZincSearch en tu propio VPS mantiene los datos de registro, los índices de documentos y los análisis de búsqueda bajo tu control, evitando el costo y la sobrecarga operativa de Elasticsearch administrado o plataformas de búsqueda alojadas — y el diseño sin esquema significa que puedes empezar a indexar documentos JSON a los pocos minutos de la implementación.
Funciones clave de ZincSearch
Huella de un solo binario
Se ejecuta con menos de 1GB de RAM, sin JVM, sin ajuste de Lucene y sin arranque de clúster — ideal para planes VPS más pequeños.
API compatible con Elasticsearch
El soporte inmediato para la API de ingesta de Elasticsearch permite que los remitentes de registros y clientes existentes envíen documentos sin cambios en el código.
Interfaz de usuario web integrada
Interfaz basada en Vue para gestionar índices, ejecutar consultas de búsqueda y explorar documentos viene lista para usar.
Indexación sin esquema
Indexa documentos JSON directamente con detección automática de campos — no se requieren definiciones de mapeo previas.
Autenticación integrada
La autenticación basada en tokens está incluida y habilitada por defecto, sin un plugin de seguridad separado para configurar.
Agregaciones y facetas
Las consultas de agregación estándar impulsan los paneles de control, el análisis de registros y las experiencias de búsqueda filtrada en millones de documentos.
¿Por qué ejecutar ZincSearch en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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