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Motor de búsqueda de código abierto ligero construido en Go que ofrece búsqueda de texto completo con una fracción del uso de recursos de Elasticsearch.

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Todo lo que puedes crear con ZincSearch

ZincSearch es un motor de búsqueda de código abierto escrito en Go que sirve como una alternativa ligera a Elasticsearch, diseñado para equipos que necesitan una búsqueda de texto completo rápida sin operar un clúster basado en JVM. Se distribuye como un único binario, funciona cómodamente con menos de 1 GB de RAM, expone una API de ingesta compatible con Elasticsearch e incluye una interfaz de usuario web de Vue integrada para indexar datos y ejecutar consultas.

Alojar ZincSearch en tu propio VPS mantiene los datos de registro, los índices de documentos y los análisis de búsqueda bajo tu control, evitando el costo y la sobrecarga operativa de Elasticsearch administrado o plataformas de búsqueda alojadas — y el diseño sin esquema significa que puedes empezar a indexar documentos JSON a los pocos minutos de la implementación.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ZincSearch

Huella de un solo binario

Se ejecuta con menos de 1GB de RAM, sin JVM, sin ajuste de Lucene y sin arranque de clúster — ideal para planes VPS más pequeños.

API compatible con Elasticsearch

El soporte inmediato para la API de ingesta de Elasticsearch permite que los remitentes de registros y clientes existentes envíen documentos sin cambios en el código.

Interfaz de usuario web integrada

Interfaz basada en Vue para gestionar índices, ejecutar consultas de búsqueda y explorar documentos viene lista para usar.

Indexación sin esquema

Indexa documentos JSON directamente con detección automática de campos — no se requieren definiciones de mapeo previas.

Autenticación integrada

La autenticación basada en tokens está incluida y habilitada por defecto, sin un plugin de seguridad separado para configurar.

Agregaciones y facetas

Las consultas de agregación estándar impulsan los paneles de control, el análisis de registros y las experiencias de búsqueda filtrada en millones de documentos.

¿Por qué ejecutar ZincSearch en Hostinger?

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