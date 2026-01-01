Despliega Adminer en una instalación de un solo clic.
Herramienta de gestión de bases de datos ligera y completa, compatible con MySQL, PostgreSQL, SQLite y 8 sistemas más.
Elige un plan VPS para Adminer
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Adminer
Adminer es una herramienta de gestión de bases de datos PHP de un solo archivo que ofrece capacidades de administración completas en más de 11 sistemas de bases de datos —MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB y más— a través de una interfaz web unificada. Creado originalmente como una alternativa más ligera a phpMyAdmin, no requiere una instalación compleja y está listo para usarse inmediatamente después de su despliegue.
A pesar de su tamaño mínimo, Adminer cubre toda la gama de operaciones de bases de datos: navegar y editar registros, ejecutar consultas SQL con resaltado de sintaxis, gestionar usuarios y permisos, importar y exportar datos, y ver las relaciones del esquema. Su diseño limpio lo hace igualmente útil para la depuración rápida durante el desarrollo y la administración rutinaria en entornos de producción.
Funciones clave de Adminer
Más de 11 sistemas de bases de datos
Administra MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB y más desde una sola interfaz, eliminando la necesidad de mantener herramientas separadas para cada tipo de base de datos.
Implementación instantánea
Empaquetado como un solo archivo PHP sin más dependencias que un servidor web, Adminer es accesible inmediatamente después de su lanzamiento y sin sobrecarga de configuración.
Editor de consultas SQL
Ejecute consultas SQL personalizadas con resaltado de sintaxis y resultados estructurados, lo que facilita la inspección de datos, la depuración de consultas o la realización de migraciones únicas.
Importación y exportación
Importar y exportar datos en formatos SQL y CSV para copias de seguridad, migraciones y compartir datos con herramientas externas o miembros del equipo.
Gestión de usuarios y permisos
Crear, modificar y eliminar usuarios de bases de datos y sus privilegios directamente desde la interfaz de usuario web, eliminando la necesidad de acceso por línea de comandos durante los cambios rutinarios de control de acceso.
¿Por qué ejecutar Adminer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.