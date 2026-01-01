Adminer es una herramienta de gestión de bases de datos PHP de un solo archivo que ofrece capacidades de administración completas en más de 11 sistemas de bases de datos —MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB y más— a través de una interfaz web unificada. Creado originalmente como una alternativa más ligera a phpMyAdmin, no requiere una instalación compleja y está listo para usarse inmediatamente después de su despliegue.

A pesar de su tamaño mínimo, Adminer cubre toda la gama de operaciones de bases de datos: navegar y editar registros, ejecutar consultas SQL con resaltado de sintaxis, gestionar usuarios y permisos, importar y exportar datos, y ver las relaciones del esquema. Su diseño limpio lo hace igualmente útil para la depuración rápida durante el desarrollo y la administración rutinaria en entornos de producción.