Visual Studio Code Server ofrece el entorno de desarrollo completo de VS Code en cualquier navegador. Accede a tus extensiones, IntelliSense, terminal integrada, herramientas de Git y depurador desde cualquier dispositivo sin instalar software localmente; tu entorno de desarrollo reside en tu VPS y siempre estĆ” listo.

Al autoalojar VS Code Server en un VPS, tus proyectos y configuraciones persisten entre sesiones y son accesibles desde cualquier mĆ”quina. El entorno de servidor siempre disponible es ideal para la programaciĆ³n en pareja a travĆ©s de la web, flujos de trabajo de desarrollo en la nube o para programar desde dispositivos donde instalar VS Code no es prĆ”ctico.