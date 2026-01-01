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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server ofrece el entorno de desarrollo completo de VS Code en cualquier navegador. Accede a tus extensiones, IntelliSense, terminal integrada, herramientas de Git y depurador desde cualquier dispositivo sin instalar software localmente; tu entorno de desarrollo reside en tu VPS y siempre estĆ” listo.

Al autoalojar VS Code Server en un VPS, tus proyectos y configuraciones persisten entre sesiones y son accesibles desde cualquier mĆ”quina. El entorno de servidor siempre disponible es ideal para la programaciĆ³n en pareja a travĆ©s de la web, flujos de trabajo de desarrollo en la nube o para programar desde dispositivos donde instalar VS Code no es prĆ”ctico.

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Funciones clave de Visual Studio Code Server

VS Code completo en el navegador

Accede a la experiencia completa de VS Code, incluyendo extensiones, temas, atajos de teclado y configuraciones, desde cualquier pestaĆ±a del navegador.

Soporte de extensiones

Instale y ejecute extensiones de VS Code del lado del servidor, incluyendo servidores de lenguaje, linters, formateadores y depuradores.

Terminal integrado

Ejecuta comandos shell, crea herramientas y scripts directamente en la terminal del navegador conectada a tu entorno VPS.

IntegraciĆ³n Git

Administra repositorios, crea confirmaciones, revisa diferencias y maneja conflictos de fusiĆ³n usando las herramientas de Git integradas de VS Code.

Espacio de trabajo persistente

Proyectos, configuraciones y extensiones se mantienen entre sesiones en tu VPS para que retomes exactamente donde lo dejaste.

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