Implementa 1Backend con instalación de un solo clic.
Plataforma autoalojada para crear aplicaciones de IA con microservicios escalables y microfrontends.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con 1Backend
1Backend es una plataforma de código abierto para implementar aplicaciones de IA como microservicios y microfrontends componibles, todo desde un único plano de control autoalojado. Agrupa la gestión de usuarios, permisos, secretos, configuración, enrutamiento, almacenamiento de archivos y un servicio de modelo de IA para que los equipos puedan centrarse en la lógica de la aplicación en lugar de unir la infraestructura.
Alojar 1Backend en tu propio VPS mantiene las indicaciones, los pesos del modelo, los secretos y los datos del cliente dentro de la infraestructura que controlas. Los servicios integrados lanzan LLM locales y contenedores de difusión estable bajo demanda, lo que te proporciona un backend listo para producción para productos de IA sin el bloqueo de proveedor por token.
Funciones clave de 1Backend
Entorno de ejecución de microservicios de IA
Inicia y orquesta contenedores de IA — incluyendo LLM locales y modelos de imagen — directamente desde el backend sin necesidad de un orquestador externo.
Identidad integrada
Las cuentas de usuario, roles, permisos, organizaciones y claves de API vienen preconfigurados para que cada nuevo servicio herede la autenticación automáticamente.
Secretos y configuración
El almacenamiento secreto cifrado y los servicios de configuración por aplicación mantienen las claves de API y las configuraciones fuera del código y del control de versiones.
Alojamiento de microfrontends
Sirve múltiples frontends a través de una única capa de enrutamiento, permitiendo que equipos independientes desplieguen módulos de interfaz de usuario sin reconstruir toda la aplicación.
Manifiestos de Bootstrap
Define rutas, permisos, configuraciones y secretos en manifiestos YAML para despliegues de infraestructura como código reproducibles en diferentes entornos.
¿Por qué ejecutar 1Backend en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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