1Backend es una plataforma de código abierto para implementar aplicaciones de IA como microservicios y microfrontends componibles, todo desde un único plano de control autoalojado. Agrupa la gestión de usuarios, permisos, secretos, configuración, enrutamiento, almacenamiento de archivos y un servicio de modelo de IA para que los equipos puedan centrarse en la lógica de la aplicación en lugar de unir la infraestructura.

Alojar 1Backend en tu propio VPS mantiene las indicaciones, los pesos del modelo, los secretos y los datos del cliente dentro de la infraestructura que controlas. Los servicios integrados lanzan LLM locales y contenedores de difusión estable bajo demanda, lo que te proporciona un backend listo para producción para productos de IA sin el bloqueo de proveedor por token.