Despliega Zensical con instalación de un solo clic.
Plataforma de documentación autoalojada que crea y sirve hermosos documentos de proyecto basados en Markdown con vista previa en vivo.
Elige un plan VPS para Zensical
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Zensical
Zensical es una plataforma de documentación moderna creada por el equipo detrás de Material for MkDocs. Genera sitios web de documentación pulcros y con capacidad de búsqueda a partir de archivos fuente Markdown y los sirve con un servidor de vista previa en vivo incorporado, por lo que los cambios en tus documentos son visibles en el navegador al instante. Es compatible tanto con su propio formato nativo
zensical.toml como con los archivos de configuración existentes
mkdocs.yml, lo que facilita la migración desde MkDocs.
Alojar Zensical en tu propio VPS significa que tu documentación reside en una infraestructura que controlas, sin tarifa por página, sin seguimiento de lectores y sin dependencia de un servicio de alojamiento de documentación de terceros. Se crea un proyecto de inicio automáticamente en la primera ejecución para que puedas empezar a escribir de inmediato.
Funciones clave de Zensical
Autoría basada en Markdown
Redacta documentación en archivos Markdown simples y haz que se muestren como un sitio web de documentación pulido y completamente navegable.
Servidor de vista previa en tiempo real
El servidor de desarrollo integrado recarga la documentación en el navegador tan pronto como se guardan los archivos fuente, lo que hace que la edición sea rápida e inmediata.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda integrada del lado del cliente indexa todas las páginas de documentación para que los lectores puedan encontrar contenido al instante sin ninguna infraestructura del lado del servidor.
Compatibilidad con MkDocs
Lee los archivos de configuración existentes
mkdocs.yml, permitiendo a los equipos migrar de MkDocs sin reescribir su configuración.
Soporte multilingüe
Internacionalización completa en más de 60 idiomas para la documentación que atiende a audiencias globales en su idioma nativo.
Proyecto de inicio en la primera ejecución
Inicializa automáticamente un proyecto de documentación de ejemplo en el primer despliegue para que puedas empezar a escribir y personalizar de inmediato.
¿Por qué ejecutar Zensical en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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