Tu Spotify es un panel de análisis autoalojado que rastrea tu historial completo de escucha de Spotify y lo visualiza a través de gráficos detallados: artistas y canciones principales a lo largo del tiempo, tiempo de escucha por día y hora, distribuciones de géneros, rotaciones de álbumes y tendencias históricas a lo largo de los años. A diferencia de Spotify Wrapped, que solo aparece una vez al año, Tu Spotify te brinda la misma profundidad de información bajo demanda, para cualquier rango de tiempo que elijas.

Alojar Tu Spotify en un VPS mantiene cada reproducción, 'me gusta' y salto en una base de datos que tú controlas — las propias exportaciones de datos de Spotify están limitadas a las 50 canciones más recientes, pero Tu Spotify consulta la API continuamente y construye un archivo personal completo de escucha que crece mientras la instancia esté en funcionamiento.