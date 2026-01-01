Implementa Plausible Analytics con un solo clic.
Plataforma de análisis web ligera, sin cookies, que cumple totalmente con el RGPD y mantiene todos los datos de los visitantes en su propio servidor.
Elige un plan VPS para Plausible Analytics
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Plausible Analytics
Plausible Analytics es una alternativa de código abierto y que prioriza la privacidad a Google Analytics, que rastrea métricas esenciales del sitio web sin cookies, recopilación de datos personales o banners de consentimiento. Su script de seguimiento pesa menos de 1 KB, por lo que prácticamente no tiene impacto en los tiempos de carga de la página, a la vez que proporciona un panel limpio con todas las estadísticas de tráfico que necesitas.
Alojar Plausible en tu propio VPS mantiene cada vista de página y registro de evento en tu infraestructura sin acceso de terceros. Esta plantilla combina la aplicación Plausible con PostgreSQL para metadatos y ClickHouse para consultas analíticas de alto rendimiento, brindándote una configuración completa y lista para producción que retiene datos indefinidamente a un costo de infraestructura fijo.
Funciones clave de Plausible Analytics
Seguimiento sin cookies
Mide el tráfico sin cookies ni identificadores persistentes, por lo que no necesitas un banner de consentimiento y cumples con GDPR y CCPA por defecto.
Script de menos de 1 KB
El script de seguimiento es más pequeño que la mayoría de las imágenes, sin añadir un retraso medible a la carga de las páginas, mientras sigue capturando todas las métricas esenciales.
Panel en tiempo real
Vea el recuento de visitantes en vivo junto con las tendencias históricas, las fuentes de tráfico y las páginas principales en un solo panel de control fácil de leer.
Seguimiento de Metas y Eventos
Monitorea conversiones y eventos personalizados — envíos de formularios, clics en botones y enlaces salientes — sin escribir código de análisis complejo.
Motor de analítica ClickHouse
El almacenamiento columnar de ClickHouse permite consultas rápidas en millones de visitas a páginas, para que los paneles de control se carguen instantáneamente incluso en sitios de alto tráfico.
¿Por qué ejecutar Plausible Analytics en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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