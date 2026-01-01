Plausible Analytics es una alternativa de código abierto y que prioriza la privacidad a Google Analytics, que rastrea métricas esenciales del sitio web sin cookies, recopilación de datos personales o banners de consentimiento. Su script de seguimiento pesa menos de 1 KB, por lo que prácticamente no tiene impacto en los tiempos de carga de la página, a la vez que proporciona un panel limpio con todas las estadísticas de tráfico que necesitas.

Alojar Plausible en tu propio VPS mantiene cada vista de página y registro de evento en tu infraestructura sin acceso de terceros. Esta plantilla combina la aplicación Plausible con PostgreSQL para metadatos y ClickHouse para consultas analíticas de alto rendimiento, brindándote una configuración completa y lista para producción que retiene datos indefinidamente a un costo de infraestructura fijo.