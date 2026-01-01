Ackee es una plataforma de análisis de código abierto, basada en Node.js, que se ejecuta completamente en tu propio servidor. Utiliza un proceso de anonimización de varios pasos para eliminar la información de identificación personal de los datos de los visitantes, mientras sigue ofreciendo información significativa sobre las visitas a la página, los referentes, la duración de las sesiones y los tipos de dispositivos.

A diferencia de los servicios de análisis tradicionales que almacenan los datos de tus visitantes en infraestructura de terceros, Ackee te da la propiedad completa de tus datos de tráfico. Su interfaz minimalista y su API GraphQL centralizada facilitan la monitorización de múltiples sitios web y la integración de datos de análisis en paneles personalizados o pipelines de informes—sin banners de cookies ni dolores de cabeza por el GDPR.