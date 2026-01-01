Implementa Ackee con un solo clic.
Analíticas web autohospedadas y centradas en la privacidad que rastrean a los visitantes sin comprometer sus datos personales.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Ackee
Ackee es una plataforma de análisis de código abierto, basada en Node.js, que se ejecuta completamente en tu propio servidor. Utiliza un proceso de anonimización de varios pasos para eliminar la información de identificación personal de los datos de los visitantes, mientras sigue ofreciendo información significativa sobre las visitas a la página, los referentes, la duración de las sesiones y los tipos de dispositivos.
A diferencia de los servicios de análisis tradicionales que almacenan los datos de tus visitantes en infraestructura de terceros, Ackee te da la propiedad completa de tus datos de tráfico. Su interfaz minimalista y su API GraphQL centralizada facilitan la monitorización de múltiples sitios web y la integración de datos de análisis en paneles personalizados o pipelines de informes—sin banners de cookies ni dolores de cabeza por el GDPR.
Funciones clave de Ackee
Privacidad desde el diseño
La anonimización en varios pasos elimina la información de identificación personal antes de su almacenamiento, para que puedas obtener información valiosa, lo que puede ayudar a reducir la necesidad de avisos de cookies o simplificar el cumplimiento, dependiendo de la jurisdicción y la configuración.
Dominios ilimitados
Monitorea tantos sitios web y aplicaciones como necesites desde un solo panel de control, sin niveles de precios por sitio ni límites basados en el tráfico.
GraphQL API
Una API GraphQL centralizada te permite extraer datos analíticos programáticamente en paneles personalizados, informes o herramientas de terceros sin estar atado a la interfaz de usuario integrada.
Script de seguimiento ligero
El fragmento de seguimiento tiene un impacto mínimo en el rendimiento de sus páginas, evitando las penalizaciones de velocidad de página asociadas con bibliotecas de análisis comerciales más pesadas.
Seguimiento de eventos personalizados
Rastrea interacciones de usuario específicas más allá de las vistas de página, dándote visibilidad sobre conversiones, clics en botones y otras acciones significativas en tus sitios.
¿Por qué ejecutar Ackee en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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