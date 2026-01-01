Apache DevLake es una plataforma de análisis de ingeniería de código abierto que consolida datos de rastreadores de incidencias, hosts de código fuente, pipelines de CI/CD y herramientas de gestión de incidentes en un lago de datos unificado. Los equipos conectan GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty y docenas de otras fuentes para calcular automáticamente las métricas DORA —frecuencia de despliegue, tiempo de entrega para cambios, tasa de fallos de cambio y tiempo medio de recuperación— junto con paneles de Grafana que visualizan el rendimiento del equipo a lo largo del tiempo.

Alojar DevLake por cuenta propia mantiene toda la telemetría de ingeniería y las credenciales de integración en la infraestructura que usted controla. Cada token de API y conexión OAuth se cifra en reposo utilizando una clave de su propiedad, y todas las métricas se almacenan en una base de datos MySQL en su servidor — ningún dato sale de su entorno a un servicio de análisis de terceros.