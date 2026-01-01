Hasta un 69% de descuento en Apache Superset

Implementa Apache Superset con una instalación de un solo clic.

Plataforma moderna de inteligencia de negocios de código abierto para construir paneles interactivos, explorar conjuntos de datos y ejecutar análisis SQL en más de 40 bases de datos.

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VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Apache Superset con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
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Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
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Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Apache Superset

Apache Superset es una plataforma de inteligencia de negocio empresarial que hace que la exploración de datos sea accesible para usuarios de todos los niveles técnicos. Los analistas obtienen una interfaz de arrastrar y soltar sin código para crear gráficos y paneles, mientras que los ingenieros tienen SQL Lab — un IDE SQL completo con historial de consultas, consultas guardadas y exportación de resultados. Superset se conecta a más de 40 bases de datos SQL y almacenes de datos a través de SQLAlchemy, proporcionando una capa de análisis unificada en toda tu pila de datos.

Alojar Superset en tu VPS significa usuarios ilimitados, fuentes de datos ilimitadas y sin licencias por asiento. Los datos empresariales permanecen dentro de tu infraestructura, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento, mientras que PostgreSQL y Redis — incluidos en esta plantilla — gestionan el almacenamiento de metadatos y el almacenamiento en caché de consultas para un rendimiento listo para producción.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache Superset

Biblioteca de visualización rica

Elija entre docenas de tipos de gráficos — gráficos de barras, gráficos de líneas, diagramas de dispersión, mapas geoespaciales y más — para representar sus datos claramente.

SQL Lab IDE

Escribe y ejecuta consultas SQL con resaltado de sintaxis, historial de consultas y exportación de resultados — conectando paneles sin código y trabajo de datos avanzado.

Más de 40 conectores de base de datos

Conéctate a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift y a docenas más a través de una capa de conexión unificada basada en SQLAlchemy.

Paneles interactivos

Crea paneles de control con filtros cruzados, navegación detallada y reportes de correo electrónico programados para que las partes interesadas siempre tengan información actualizada.

Control de acceso basado en roles

Asigna permisos granulares a conjuntos de datos, paneles y fuentes de datos para que cada equipo solo vea lo que está autorizado a acceder.

¿Por qué ejecutar Apache Superset en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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