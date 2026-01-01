Yamtrack es una aplicación de seguimiento de medios autoalojada que consolida tus listas de seguimiento y reproducción de películas, series de televisión, anime, manga, juegos, libros y cómics en un solo panel. Obtiene metadatos de TMDB y otras fuentes para ofrecer detalles completos de cada elemento rastreado, con seguimiento de progreso y gestión de estado.

Alojar Yamtrack en un VPS mantiene privada toda tu historia de consumo de medios sin seguimiento de terceros. La integración con Jellyfin permite el seguimiento automático de visualizaciones desde tu servidor de medios, la vista de calendario muestra los lanzamientos programados, y la importación desde Trakt, MAL y AniList facilita la migración desde servicios existentes.