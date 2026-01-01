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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todo lo que puedes crear con AllTube

AllTube Download es una aplicación web autoalojada que integra youtube-dl en una interfaz intuitiva basada en navegador, permitiendo a cualquiera descargar o transmitir videos de más de mil plataformas de alojamiento sin instalar software localmente. A diferencia de las extensiones de navegador que dejan de funcionar con las actualizaciones de la plataforma, AllTube se ejecuta centralmente en tu servidor para que cada dispositivo en tu red pueda usarlo a través de cualquier navegador.

Alojar AllTube por tu cuenta mantiene tu actividad de descarga privada, evita las prácticas de registro de datos de servicios de descarga de terceros, y te da control total sobre los formatos soportados, niveles de calidad y configuración del sitio. También puedes programar descargas por lotes y acceder a los metadatos de los videos programáticamente a través de la API JSON integrada.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de AllTube

Soporte para más de 1000 plataformas

Descarga videos de YouTube, Vimeo y cientos de otros sitios de alojamiento usando la misma interfaz unificada, sin necesidad de configuración por plataforma.

Conversión de formato

Convierte los videos descargados a tu formato y nivel de calidad preferidos sin necesidad de herramientas adicionales instaladas en tu dispositivo.

Streaming en el navegador

Previsualiza videos directamente en la interfaz web antes de descargarlos, para que puedas confirmar la calidad y el contenido antes de comprometer espacio de almacenamiento.

Remultiplexación sin pérdida

Cambia los formatos de contenedor sin recodificar, preservando la calidad original de video y audio mientras haces que los archivos sean compatibles con tus reproductores.

Acceso a la API JSON

Recuperar metadatos detallados de video y automatizar descargas programáticamente, permitiendo flujos de trabajo de archivo programados sin intervención manual.

¿Por qué ejecutar AllTube en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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