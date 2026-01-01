Implementa Airsonic Advanced con instalación de un solo clic.
Servidor de streaming de medios autoalojado para tu colección de música personal, accesible desde cualquier dispositivo.
Elige un plan VPS para Airsonic Advanced
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Airsonic Advanced
Airsonic Advanced es la bifurcación de Airsonic, mantenida activamente y dirigida por la comunidad —que a su vez es una bifurcación gratuita de Subsonic—, enfocada en la transmisión estable de grandes bibliotecas de música personales. Transcodifica sobre la marcha para adaptarse a cualquier dispositivo o ancho de banda, indexa bibliotecas basadas en ID3 y carpetas, y viene con un reproductor web limpio además de una API REST compatible con Subsonic, soportada por docenas de clientes móviles y de escritorio.
Alojar Airsonic Advanced en tu propio VPS mantiene tu colección de música, historial de escucha y listas de reproducción en hardware que tú controlas —sin límites por dispositivo, sin tarifas de suscripción y sin seguimiento por parte de servicios de streaming.
Funciones clave de Airsonic Advanced
Transcodificación al vuelo
Transmite a cualquier cliente con la tasa de bits adecuada, de modo que una sola biblioteca atienda a computadoras de escritorio, teléfonos y conexiones móviles lentas sin recodificar archivos.
API compatible con Subsonic
Funciona con todo el ecosistema de clientes Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic y más — en iOS, Android y computadoras de escritorio.
Bibliotecas multiusuario
Las cuentas por usuario con listas de reproducción individuales, calificaciones y scrobbling de last.fm permiten que los hogares compartan un servidor sin que se mezclen los historiales.
Suscripciones a podcasts
Suscríbete a los feeds de podcasts directamente en Airsonic, con descargas automáticas de episodios junto con tu biblioteca de música.
Radio por Internet y rocola
Transmite estaciones de radio por internet y usa la rocola multijugador para enviar audio a múltiples bocinas a la vez.
¿Por qué ejecutar Airsonic Advanced en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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