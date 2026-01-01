Hasta un 69% de descuento en Immich

Implementa Immich en un solo clic.

Gestión de fotos y videos autoalojada de alto rendimiento con organización impulsada por IA y respaldo móvil.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN150.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Immich en un solo clic.

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Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Immich

Immich es una alternativa moderna y autoalojada a Google Fotos y iCloud, diseñada para la velocidad y potenciada por el aprendizaje automático. Ofrece reconocimiento facial, detección de objetos, búsqueda inteligente y respaldo automático desde aplicaciones móviles de iOS y Android — todo funcionando en tu propia infraestructura.

Autoalojar Immich mantiene tus recuerdos personales y fotos familiares completamente fuera de servidores de terceros. Mantienes control total sobre el almacenamiento, los permisos de acceso y el uso compartido, sin tarifas de suscripción y sin riesgo de interrupción del servicio. Esta implementación incluye el servidor de aplicaciones, el servicio de aprendizaje automático, PostgreSQL con extensión vectorial y Redis.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Immich

Búsqueda desarrollada con IA

El aprendizaje automático permite el reconocimiento facial, la detección de objetos y la búsqueda en lenguaje natural en toda tu biblioteca de fotos.

Respaldo móvil automático

Las aplicaciones de iOS y Android hacen copias de seguridad de fotos y videos automáticamente en segundo plano, manteniendo tu biblioteca siempre actualizada.

Soporte RAW y 4K

Soporta formatos de fotos RAW, videos 4K y fotos en vivo con la conservación total de los metadatos para flujos de trabajo profesionales.

Bibliotecas multiusuario

Cada usuario obtiene su propia biblioteca privada con la opción de compartir álbumes y colecciones de socios de forma selectiva.

Vistas de Mapa y Línea de Tiempo

Navega por las fotos por fecha en una línea de tiempo o por ubicación en un mapa usando los metadatos GPS incrustados de tu cámara y teléfono.

¿Por qué ejecutar Immich en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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