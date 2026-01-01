Implementa Immich en un solo clic.
Gestión de fotos y videos autoalojada de alto rendimiento con organización impulsada por IA y respaldo móvil.
Elige un plan VPS para Immich
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Immich
Immich es una alternativa moderna y autoalojada a Google Fotos y iCloud, diseñada para la velocidad y potenciada por el aprendizaje automático. Ofrece reconocimiento facial, detección de objetos, búsqueda inteligente y respaldo automático desde aplicaciones móviles de iOS y Android — todo funcionando en tu propia infraestructura.
Autoalojar Immich mantiene tus recuerdos personales y fotos familiares completamente fuera de servidores de terceros. Mantienes control total sobre el almacenamiento, los permisos de acceso y el uso compartido, sin tarifas de suscripción y sin riesgo de interrupción del servicio. Esta implementación incluye el servidor de aplicaciones, el servicio de aprendizaje automático, PostgreSQL con extensión vectorial y Redis.
Funciones clave de Immich
Búsqueda desarrollada con IA
El aprendizaje automático permite el reconocimiento facial, la detección de objetos y la búsqueda en lenguaje natural en toda tu biblioteca de fotos.
Respaldo móvil automático
Las aplicaciones de iOS y Android hacen copias de seguridad de fotos y videos automáticamente en segundo plano, manteniendo tu biblioteca siempre actualizada.
Soporte RAW y 4K
Soporta formatos de fotos RAW, videos 4K y fotos en vivo con la conservación total de los metadatos para flujos de trabajo profesionales.
Bibliotecas multiusuario
Cada usuario obtiene su propia biblioteca privada con la opción de compartir álbumes y colecciones de socios de forma selectiva.
Vistas de Mapa y Línea de Tiempo
Navega por las fotos por fecha en una línea de tiempo o por ubicación en un mapa usando los metadatos GPS incrustados de tu cámara y teléfono.
¿Por qué ejecutar Immich en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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